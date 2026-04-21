Cet OS inédit de Hyundai redonne aux boutons physiques la place que les écrans leur avaient volée

Les écrans tactiles ont envahi les habitacles au point de faire disparaître les boutons physiques. Hyundai prend le contre-pied de cette tendance avec un nouvel OS maison qui les remet au centre. Cette approche rare dans l'automobile moderne accompagnera ses futures électriques.

Depuis plusieurs années, les constructeurs automobiles ont massivement adopté le tout-tactile. Tesla a ouvert la voie avec ses grandes dalles centrales, et la plupart des marques ont suivi. Ce mouvement a poussé beaucoup de conducteurs à réclamer le retour des commandes physiques. Volkswagen vient de leur répondre avec la nouvelle ID.3 Neo, qui remet des boutons physiques dans l'habitacle après des années de tout-tactile critiqué. Hyundai va encore plus loin en dotant ses futures voitures d'un système d'exploitation entièrement repensé.

La marque coréenne vient de dévoiler l'Ioniq 3, dont le prototype avait été aperçu dans un parking il y a quelques semaines. Cette compacte électrique est la première à embarquer Pleos OS, le nouveau système d'exploitation maison de Hyundai. Ce dernier repose sur Android Automotive, la même base que Ford, BMW ou Porsche. La firme y ajoute sa propre interface et une philosophie distincte, centrée sur l'ergonomie et les mises à jour à distance.

Pleos OS redonne aux boutons physiques la place que les écrans tactiles leur avaient volée

Selon Hyundai, Pleos OS adopte une architecture dite zonale qui réduit le câblage et simplifie la maintenance. L'interface affiche une grande carte centrale entourée de raccourcis permanents, dans l'esprit de Tesla ou Rivian. La différence majeure tient aux commandes physiques maintenues sous l'écran pour le volume, la température et les sièges chauffants. Le volant conserve aussi de vrais boutons clairement identifiés. Le constructeur affirme que ces commandes resteront présentes sur toutes ses futures électriques, quel que soit le modèle.

L'Ioniq 3 ne devrait pas être commercialisée en Europe, mais Pleos OS arrivera bien sur le marché. Le système équipera les prochains modèles électriques de la marque destinés au grand public. Pleos permet aussi des mises à jour à distance, un domaine où Hyundai accusait un retard face à ses concurrents. La firme coréenne dispose désormais d'une base solide pour accélérer sa transition vers le véhicule connecté, sans sacrifier l'ergonomie.