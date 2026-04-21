Cet OS inédit de Hyundai redonne aux boutons physiques la place que les écrans leur avaient volée

Les écrans tactiles ont envahi les habitacles au point de faire disparaître les boutons physiques. Hyundai prend le contre-pied de cette tendance avec un nouvel OS maison qui les remet au centre. Cette approche rare dans l'automobile moderne accompagnera ses futures électriques.

hyundai retour boutons physiques
Source : Hyundai

Depuis plusieurs années, les constructeurs automobiles ont massivement adopté le tout-tactile. Tesla a ouvert la voie avec ses grandes dalles centrales, et la plupart des marques ont suivi. Ce mouvement a poussé beaucoup de conducteurs à réclamer le retour des commandes physiques. Volkswagen vient de leur répondre avec la nouvelle ID.3 Neo, qui remet des boutons physiques dans l'habitacle après des années de tout-tactile critiqué. Hyundai va encore plus loin en dotant ses futures voitures d'un système d'exploitation entièrement repensé.

La marque coréenne vient de dévoiler l'Ioniq 3, dont le prototype avait été aperçu dans un parking il y a quelques semaines. Cette compacte électrique est la première à embarquer Pleos OS, le nouveau système d'exploitation maison de Hyundai. Ce dernier repose sur Android Automotive, la même base que Ford, BMW ou Porsche. La firme y ajoute sa propre interface et une philosophie distincte, centrée sur l'ergonomie et les mises à jour à distance.

Pleos OS redonne aux boutons physiques la place que les écrans tactiles leur avaient volée

Selon Hyundai, Pleos OS adopte une architecture dite zonale qui réduit le câblage et simplifie la maintenance. L'interface affiche une grande carte centrale entourée de raccourcis permanents, dans l'esprit de Tesla ou Rivian. La différence majeure tient aux commandes physiques maintenues sous l'écran pour le volume, la température et les sièges chauffants. Le volant conserve aussi de vrais boutons clairement identifiés. Le constructeur affirme que ces commandes resteront présentes sur toutes ses futures électriques, quel que soit le modèle.

L'Ioniq 3 ne devrait pas être commercialisée en Europe, mais Pleos OS arrivera bien sur le marché. Le système équipera les prochains modèles électriques de la marque destinés au grand public. Pleos permet aussi des mises à jour à distance, un domaine où Hyundai accusait un retard face à ses concurrents. La firme coréenne dispose désormais d'une base solide pour accélérer sa transition vers le véhicule connecté, sans sacrifier l'ergonomie.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Clair Obscur : Expedition 33, le jeu culte chute à moins de 35 € sur PS5 et Xbox Series, vite !

S’il y a bien un jeu vidéo qui a marqué l’année 2025, c’est bien évidemment l’incroyable et inattendu Clair Obscur : Expedition 33. Ce jeu français, multi-récompensé, est aujourd’hui à…

Artemis II confirme ce que les scientifiques redoutaient sur le cerveau des astronautes

Flotter en apesanteur semble anodin, mais le cerveau des astronautes en garde les traces longtemps. Des chercheurs ont découvert que la force exercée pour saisir un objet reste mal calibrée…

Instagram : un bug étonnant fait complètement disparaître les couleurs du réseau social

Depuis quelques jours, des utilisateurs d’Instagram s’inquiètent de voir leurs photos transformées en noir et blanc après avoir été postées. Le réseau social a confirmé qu’il s’agit d’un bug, qui…

WhatsApp teste son abonnement payant, voici à quoi il sert

Meta confirme : la formule payante pour la messagerie WhatsApp arrive. Nous en savons plus sur ce qu’elle propose, ainsi que son prix. En l’état actuel des choses, l’abonnement est…

Les banques françaises se mettent à Wero : comment vos paiements en ligne vont se métamorphoser dès le mois prochain

Le groupe BPCE (Banque Populaire – Caisse d’Épargne) vient d’annoncer le lancement d’un nouveau moyen de paiement par Wero pour les achats en ligne. À partir du mois de mai,…

Ce pack d’ampoules connectées Philips Hue est à moitié prix, c’est une affaire !

Habituellement en vente à 199,99 €, le pack d’ampoules connectées Philips Hue Ambiance blanc et couleur et est actuellement à prix cassé sur la Fnac et Darty. Vous pouvez en…

Motorola Razr 70 : prix, date de sortie, fiche technique, voici toutes les infos avant l’heure

Motorola a officialisé la date d’annonce de ses smartphones pliables Razr 70. Leur prix, leur date de sortie et leurs caractéristiques ont aussi fuité. Motorola a publié sur les réseaux…

C’est officiel, OnePlus envisage de quitter l’Europe, quelles conséquences pour le SAV et les mises à jour ?

Après des mois de rumeurs, OnePlus a enfin pris officiellement la parole et confirme “évaluer” son avenir sur le marché européen. Notre test du OnePlus 15R était-il notre dernier pour…

Le film Elden Ring dévoile son casting et sa date de sortie au cinéma

Le film Elden Ring, tiré du jeu vidéo culte développé par FromSoftware, se concrétise. Le casting complet est connu et une date de sortie dans les salles obscures a déjà…

Meilleur VPN en 2026 : comment bien le choisir ?

Nombreux sont les internautes qui ne se passent plus d’un VPN, que ce soit pour protéger leurs données en ligne ou contourner les restrictions géographiques. Après en avoir testé plusieurs,…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.