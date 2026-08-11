Les écrans ont envahi nos voitures et ça tourne au fiasco, la preuve avec ces rappels

Les écrans occupent désormais presque tout le tableau de bord des voitures neuves. Aux États-Unis, cette omniprésence se retourne contre les constructeurs avec une vague de rappels sans précédent. 

Depuis quelques années, le tableau de bord des modèles récents ressemble à une vitrine de magasin d’électronique. La dalle centrale s’agrandit, l’instrumentation passe au numérique, et un troisième afficheur apparaît parfois devant le passager. Tous les conducteurs n’applaudissent pas. Dans la dernière grande enquête américaine, l’infodivertissement ressort comme la seule catégorie en recul. Tout le reste progresse. Le grief reste toujours le même, il faut quitter la route des yeux pour régler la climatisation ou changer de station de radio pendant plusieurs secondes.

Face à cette grogne, plusieurs marques font machine arrière. Le système Pleos de Hyundai remet des boutons physiques dans l’habitacle. Volkswagen et Mercedes ont annoncé des retours comparables. Aux États-Unis, les dalles tactiles créent pourtant un problème bien plus lourd. Aucune molette ne le résoudra. Ces ajustements se limitent pour l’instant aux commandes les plus utilisées, comme la ventilation ou le volume.

Un bug d’écran force Ford à rappeler deux millions de voitures aux États-Unis

Une trentaine de rappels visent actuellement des écrans embarqués aux États-Unis, pour environ 3,8 millions de véhicules. Ford en concentre la plus grosse part. Deux procédures lancées le 3 mars couvrent 1,74 million d’exemplaires. La caméra de recul y affiche une image erronée, ou rien du tout. Le Bronco, l’Escape, l’Edge et l’Explorer sont concernés, tout comme les Lincoln Aviator et Corsair. Honda et General Motors ont engagé des opérations similaires. Lamborghini a même rappelé sept supercars pour la même raison.

La norme fédérale FMVSS 111 impose depuis 2018 une image claire de l’arrière du véhicule. Elle n’impose pourtant pas la dalle centrale. Presque tous les constructeurs y font transiter le flux vidéo. Un simple bug logiciel éteint l’affichage et crée aussitôt un défaut de sécurité. Chez Hyundai, 96 310 SUV pouvaient perdre leur écran en roulant, contre 51 589 véhicules chez Nissan. Genesis a rappelé 83 877 exemplaires pour la même panne. Près de 98 % des voitures neuves vendues aux États-Unis embarquent une dalle tactile, contre à peine plus de la moitié en 2014. Beaucoup de ces rappels se corrigent désormais sans passage à l’atelier, par mise à jour.


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