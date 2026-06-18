Porsche tranche enfin sur l’avenir de sa 911, et les puristes vont adorer

Depuis des années, les fans de la 911 tremblaient à l'idée de voir leur bolide culte passer à l'électrique. Le nouveau patron de Porsche vient enfin de les rassurer en écartant pour de bon cette hypothèse. La mythique sportive conservera son moteur thermique, quoi qu'il arrive sur le marché automobile.

porsche-911-carrera

Les constructeurs historiques avancent en ordre dispersé sur le terrain de l'électrique. Certains accélèrent, d'autres freinent face à une demande moins forte que prévu. Au sein du groupe Volkswagen, le patron a récemment repoussé la Golf électrique à la fin de la décennie. Cette prudence tranche avec les promesses d'un passage rapide au tout électrique. Les marques prestigieuses se retrouvent tiraillées entre héritage et pression réglementaire.

Porsche incarne parfaitement ce grand écart. La firme de Stuttgart avait pourtant préparé le terrain pour une sportive électrique de haut vol. Le concept Mission X, présenté il y a deux ans, devait succéder aux légendaires 918 Spyder et Carrera GT. L'idée était d'habituer le public à une supercar électrique aux performances extrêmes. Mais l'avenir de l'icône vient de prendre une tout autre direction.

Porsche écarte définitivement la 911 électrique et mise sur le thermique

La 911 ne deviendra jamais une voiture électrique. Michael Leiters l'a affirmé lors d'un événement organisé par Auto Motor und Sport. Pour le PDG de Porsche, ce modèle emblématique doit assurer son avenir grâce au moteur à combustion et à l'hybride. Le dirigeant invoque l'émotion, le son et la silhouette qui font l'âme de la sportive depuis plus de soixante ans. Il a même reconnu que la Taycan, première berline électrique de la firme, était sans doute arrivée trop tôt.

Ce revirement s'explique aussi par une santé financière fragile. Le constructeur a vu son bénéfice opérationnel s'effondrer en 2025, autour de 440 millions d'euros. La demande pour ses modèles électriques est retombée bien plus vite que prévu sur plusieurs marchés. La marque a donc revu toute sa coûteuse stratégie pour miser sur des véhicules thermiques nettement plus rentables. Une concession reste toutefois sur la table avec l'hybridation, déjà présente sur la 911 GTS. Si vous rêvez d'un coupé sportif zéro émission haut de gamme, il faudra plutôt lorgner du côté des marques chinoises.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Dreame H12 Pro Ultra : l’aspirateur laveur avec auto-nettoyage est à moitié prix chez Amazon

Amazon baisse fortement le prix du Dreame H12 Pro Ultra à l’approche du Prime Day. L’aspirateur laveur est actuellement à moitié prix, et passe à seulement 158 €, au lieu…

Sans Jupiter, vous n’auriez jamais pu lire ce titre : voici comment la géante a sauvé la Terre de la stérilité

Grâce à la Terre, on connaît la recette de la vie. Parmi les ingrédients clés nécessaires à sa formation figurent notamment l’azote et le phosphore. Mais quel processus cosmique a…

DJI Osmo Pocket 3 : avec ce code promo, la caméra chute à seulement 290 €, vite !

La caméra stabilisée Osmo Pocket 3 de DJI est la solution parfaite pour filmer vos voyages ou vos souvenirs de famille. Elle vous fera de magnifiques images quelque soit les…

Nvidia a confié son labo de robots à des IA, elles ont fait mieux que ses ingénieurs

Dresser un robot demandait jusqu’ici des semaines de travail humain minutieux. Nvidia vient de confier cette tâche ingrate à des intelligences artificielles laissées seules. Les machines apprennent désormais pendant la…

Android 17 : cette fonctionnalité va vous convaincre de définitivement laisser tomber votre iPhone

Google d’annoncer une grosse mise à jour pour son outil de transfert de données entre iOS et Android. Celui-ci prend désormais en charge l’historique des messages ainsi que la disposition…

Meilleurs VPN pour le Canada : quel service choisir en 2026 ?

Choisir un bon VPN pour le Canada peut permettre de sécuriser sa navigation, d’améliorer sa confidentialité en ligne ou encore d’accéder plus facilement à certains services depuis l’étranger. En revanche,…

Ces conducteurs bernent les caméras de surveillance de Tesla avec une astuce digne d’un dessin animé

Tromper la vigilance d’une voiture n’a jamais semblé aussi simple. En Chine, des conducteurs de Tesla ont trouvé une parade aussi absurde qu’efficace. Leur petit accessoire suffit à endormir tout…

Phonandroid : mais quel est donc ce nouveau bouton qui s’est invité en bas de nos articles ?

Pour Phonandroid, cette année se place sous le signe de la nouveauté. Lifting bienvenu, accueil d’une nouvelle rubrique… Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Il est désormais temps d’accueillir un…

Midjourney veut scanner votre corps en 3D dans les spas du monde entier

Midjourney se lance dans la médecine avec un scanner capable de dévoiler l’intérieur de votre corps dans son entièreté, et même plus. Un projet étonnant auquel le patron de l’entreprise…

“L’augmentation des prix est inévitable” : Tim Cook annonce la pire nouvelle concernant l’iPhone 18

Lors d’une interview accordée au Wall Street Journal, Tim Cook a confirmé ce que tout le monde savait déjà : il faut s’attendre à une hausse des prix avec l’iPhone…