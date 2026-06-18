Porsche tranche enfin sur l’avenir de sa 911, et les puristes vont adorer

Depuis des années, les fans de la 911 tremblaient à l'idée de voir leur bolide culte passer à l'électrique. Le nouveau patron de Porsche vient enfin de les rassurer en écartant pour de bon cette hypothèse. La mythique sportive conservera son moteur thermique, quoi qu'il arrive sur le marché automobile.

Les constructeurs historiques avancent en ordre dispersé sur le terrain de l'électrique. Certains accélèrent, d'autres freinent face à une demande moins forte que prévu. Au sein du groupe Volkswagen, le patron a récemment repoussé la Golf électrique à la fin de la décennie. Cette prudence tranche avec les promesses d'un passage rapide au tout électrique. Les marques prestigieuses se retrouvent tiraillées entre héritage et pression réglementaire.

Porsche incarne parfaitement ce grand écart. La firme de Stuttgart avait pourtant préparé le terrain pour une sportive électrique de haut vol. Le concept Mission X, présenté il y a deux ans, devait succéder aux légendaires 918 Spyder et Carrera GT. L'idée était d'habituer le public à une supercar électrique aux performances extrêmes. Mais l'avenir de l'icône vient de prendre une tout autre direction.

Porsche écarte définitivement la 911 électrique et mise sur le thermique

La 911 ne deviendra jamais une voiture électrique. Michael Leiters l'a affirmé lors d'un événement organisé par Auto Motor und Sport. Pour le PDG de Porsche, ce modèle emblématique doit assurer son avenir grâce au moteur à combustion et à l'hybride. Le dirigeant invoque l'émotion, le son et la silhouette qui font l'âme de la sportive depuis plus de soixante ans. Il a même reconnu que la Taycan, première berline électrique de la firme, était sans doute arrivée trop tôt.

Ce revirement s'explique aussi par une santé financière fragile. Le constructeur a vu son bénéfice opérationnel s'effondrer en 2025, autour de 440 millions d'euros. La demande pour ses modèles électriques est retombée bien plus vite que prévu sur plusieurs marchés. La marque a donc revu toute sa coûteuse stratégie pour miser sur des véhicules thermiques nettement plus rentables. Une concession reste toutefois sur la table avec l'hybridation, déjà présente sur la 911 GTS. Si vous rêvez d'un coupé sportif zéro émission haut de gamme, il faudra plutôt lorgner du côté des marques chinoises.