Volkswagen enterre l’ID.4, mais le successeur du SUV électrique s’annonce bien plus ambitieux

Le SUV électrique Volkswagen ID.4 va bientôt tirer sa révérence. Le fabricant allemand s'apprête en effet à remplacer progressivement ce dernier par le Volkswagen ID. Tiguan, qui bénéficiera d'améliorations conséquentes.

Volkswagen ID.4
Crédits photo : Volkswagen

En 2026, les voitures électriques semblent définitivement avoir le vent en poupe. Et notamment les SUV électriques. Plutôt connu pour ses smartphones, Huawei a par exemple battu un record mondial avec le SUV électrique le plus aérodynamique au monde. Plus tôt cette année, MG a présenté un SUV électrique nouvelle génération avec batterie semi-solide. De son côté, Xiaomi a récemment officialisé son SUV électrique YU7, un modèle tourné vers la technologie et les performances.

Mais il ne faut pas oublier Volkswagen qui, elle aussi, a pris le train des véhicules électriques en marche. Le célèbre fabricant allemand a par exemple dévoilé l'ID.3 Neo, successeur de sa compacte électrique lancée quelques années plus tôt. L'entreprise propose également une version électrique de sa célèbre Polo, sobrement baptisée Volkswagen ID. Polo.

Volkswagen ID. Tiguan
Crédits photo : FCE

Volkswagen ID. Tiguan : quelles performances pour le prochain SUV électrique allemand ?

Et Volkswagen ne compte visiblement pas s'arrêter en si bon chemin. Le constructeur allemand prépare le successeur du Volkswagen ID.4, pour lequel l'entreprise a récemment annoncé un tout nouveau design. En effet, en avril dernier, le fabricant allemand annonçait l'arrêt de la production de l'ID.4 dans son usine de Chattanooga, aux États-Unis.

Il s'agit du Volkswagen ID. Tiguan, un futur SUV électrique aux performances accrues. L'entreprise devrait en profiter pour introduire sa nouvelle planche de bord. Celle-ci comprendra non seulement un écran tactile, mais également des commandes physiques, à la suite de certaines critiques émises par les conducteurs.

Tableau de bord
Crédits photo : Volkswagen

On ne connaît pas encore l'autonomie du futur Volkswagen ID. Tiguan. Néanmoins, il est fort probable que celle-ci soit supérieure à celle de la version précédente. Pour rappel, le Volkswagen ID.4 affiche près de 468 km d'autonomie, rendus possibles par une batterie de 82 kWh.

Quoi qu'il en soit, Volkswagen devrait dévoiler le SUV électrique ID. Tiguan à la fin de l'année 2026, pour une commercialisation dès 2027. En attendant, le fabricant allemand continuera à écouler les stocks du Volkswagen ID.4, qui devrait rester disponible jusqu'à l'année prochaine. Il semblerait ainsi que les véhicules électriques de Volkswagen aient de beaux jours devant eux.

Volkswagen ID.4
Crédits photo : Volkswagen

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