Volkswagen ID.3 : prix, autonomie, performances, tout savoir sur la voiture électrique

La très anticipée Volkswagen ID.3 arrive enfin sur le marché. Compacte et 100% électrique, elle marque un tournant dans la stratégie de la marque allemande. Il est temps de faire le point sur tout ce que propose le véhicule.

Cela fait des années qu’on l’attend, l’ambitieuse compacte 100% électrique de Volkswagen montre enfin le bout de son nez. Le constructeur allemand avait présenté un concept de l’ID.3 à l’occasion du Mondial de l’automobile de Paris en octobre 2016. Puis nous avions dû patienter près de trois pour voir un premier aperçu du produit fini, lors de l’Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) 2019 de Francfort. Et enfin en juin 2020, Volkswagen a communiqué les modalités de sa sortie en France.

L’occasion de revenir dans ce dossier sur tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle voiture électrique estampillée VW : équipements, tarifs, livraisons, autonomie, batterie, performances, fiche technique…

Si elle est observée avec autant d’attention, c’est que l’ID.3 est la toute première voiture 100% électrique de Volkswagen spécialement désignée pour l’électrique et qui ne reprend pas les bases posées par des modèles thermiques, comme la e-Golf, simple dérivée de la Golf. Le groupe allemand a annoncé des ambitions élevées sur le marché de l’électrique, voyons donc s’il s’en donne les moyens avec ce véhicule.

📆 Quand sort la Volkswagen ID.3 ?

La Volkswagen ID.3 sera dans un premier temps disponible pour les clients qui avaient effectué une préréservation. Ceux-ci ont d’ores et déjà la possibilité de commander la voiture électrique, qui sera livrée à partir du mois de septembre 2020. Mais attention, la première fournée de véhicules est composée de modèles privés de certaines fonctionnalités, qui font partie d’une édition spéciale de lancement sobrement baptisée « 1st » : ID.3 1st, ID.3 1st + et ID.3 1st Max. Ils bénéficieront début 2021 d’une mise à jour pour être mis à niveau. Les consommateurs qui avaient réservé ont jusqu’au 8 juillet pour confirmer au constructeur qu’ils souhaitent acquérir le véhicule. Passée cette date, le fabricant commencera à contacter des utilisateurs qui étaient sur liste d’attente.

Les versions de la Volkswagen ID.3 bénéficiant directement de toutes les technologies arriveront sur le marché au printemps 2021. La marque doit encore confirmer tous les détails à ce sujet.

Ce qu’il faut retenir, c’est donc que vous n’avez aucun moyen d’acheter la Volkswagen ID.3 actuellement si vous ne faites pas partie des 30 000 réservations en Europe. Et si vous l’êtes, vous ne pouvez acquérir qu’une 1st Edition pour l’instant limitée en fonctions, mais vous devez vous décider avant le 8 juillet 2020. La situation ne se décantera pas avant l’année prochaine.

A lire aussi : les voitures électriques les plus attendues pour 2020

💰 Combien coûte la Volkswagen ID.3 ?

Comme expliqué précédemment, seuls trois modèles sont commercialisés actuellement en France, pour lesquels Volkswagen a communiqué les prix officiels. Nous ne connaissons pas encore les tarifs qui seront pratiques pour les versions à venir.

Volkswagen ID.3 1st : 39 990 euros

Volkswagen ID.3 1st + : 44 990 euros

Volkswagen ID.3 1st Max : 49 990 euros

Voici donc les prix affichés par le constructeur. Mais comme vous le savez sans doute, vous pouvez bénéficier d’une aide financière de l’état sous la forme d’un bonus écologique pour l’achat d’un véhicule électrique. Le montant de cette aide s’élève dans ce cas à 7000 euros pour les deux premiers modèles et à 3000 euros pour le dernier. La valeur du bonus a été récemment rehaussée : elle est d’un montant de 7000 euros pour un véhicule électrique neuf vendu moins de 45 000 euros et de 3000 euros pour un véhicule commercialisé pour une somme comprise entre 45 000 et 60 000 euros.

Vous pouvez donc acquérir en comptabilisant le bonus la Volkswagen ID.3 1st pour 32 990 euros, la Volkswagen ID.3 1st + pour 37 990 euros et la Volkswagen ID.3 1st Max pour 46 990 euros.

Autre option, la location longue durée (LLD). La Volkswagen ID.3 1st est disponible de cette manière à partir de 279 euros par mois, la Volkswagen ID.3 1st +à partir de 359 euros par mois et la Volkswagen ID.3 1st Max à partir de 579 euros par mois (offre de location longue durée sur 37 mois et 30 000 kilomètres avec premier loyer de 10 000 euros ramené à 3 000 euros après déduction du bonus écologique pour les ID.3 1st et ID.3 1st+ ou premier loyer de 6 000 euros ramené à 3 000 euros dans le cas de l’ID.3 1st Max).

🔋 Quelle est l’autonomie de la voiture électrique de Volkswagen ?

Trois configurations de batterie seront disponibles pour la Volkswagen ID.3 :

Batterie 45 kWh offrant jusqu’à 330 kilomètres d’autonomie . D’après les dires du constructeur, 80% des conducteurs pourront rouler 230 à 330 kilomètres avec une charge.

offrant jusqu’à . D’après les dires du constructeur, 80% des conducteurs pourront rouler 230 à 330 kilomètres avec une charge. Batterie 58 kWh offrant jusqu’à 424 kilomètres d’autonomie . D’après les dires du constructeur, 80% des conducteurs pourront rouler 300 à 420 kilomètres avec une charge.

offrant jusqu’à . D’après les dires du constructeur, 80% des conducteurs pourront rouler 300 à 420 kilomètres avec une charge. Batterie 77 kWh offrant jusqu’à 550 kilomètres d’autonomie. D’après les dires du constructeur, 80% des conducteurs pourront rouler 390 à 550 kilomètres avec une charge.

L’autonomie théorique a été mesurée selon la procédure de tests du cycle WLTP (Worlwide harmonized Light vehicule Test Procedure), le nouveau standard en la matière remplaçant le NEDC (New European Driving Cycle).

Notez que pour un usage urbain et en respectant les principes de l’écoconduite (manière de conduire favorisant l’économie d’énergie : pas d’accélération et freinage brusques, adaptation de la vitesse, entretien du véhicule…), les conducteurs peuvent dépasser l’autonomie annoncée par le fabricant.

La capacité des batteries, qui sont intégrées au plancher du véhicule, est ici exprimée en valeur utile, c’est-à-dire que leur capacité réelle est plus importante, mais qu’une partie n’est pas exploitée pour éviter leur détérioration ou la chauffe.

Pour les Volkswagen ID.3 1st, les seules à être disponibles pour l’instant, il n’y pas de choix de batterie. Les modèles embarquent forcément une batterie de 58 kWh.

⌚ Combien de temps dure la recharge ?

Pour recharger la batterie, la Volkswagen ID.3 propose un chargeur courant alternatif supportant jusqu’à 11 kWh, permettant de remonter la batterie 58 kWh d’une Volkswagen ID.3 1st de 20 à 80% en 3h30 et de 0 à 100% en 5h30 si toutes les conditions sont réunies au niveau de la prise infrastructure. Mais il faut pour en profiter un branchement en triphasé, rare dans les domiciles et que l’on retrouve plus généralement dans les entreprises. En monophasé, la puissance de charge atteint les 7,4 kWh, de quoi passer de 20 à 80% en 5 heures et de 0 à 100% en 8 heures. Bien entendu, les performances sur une prise plus classique sont bien en deçà et selon votre consommation, une nuit de charge peut ne pas suffire à rouler en toute quiétude le lendemain. Rien de surprenant, c’est la même rengaine sur toutes les voitures électriques. Volkswagen commercialise sa borne de recharge Elvi avec kit d’installation au prix de 1599 euros (1810 euros pour l’Elvi Charger Pro, qui ajoute notamment le support du triphasé).

Mais l’ID.3 est aussi compatible avec les bornes de charge rapides. Pour les trois modèles 1st, il est possible de récupérer 290 kilomètres d’autonomie en 30 minutes de charge sur une borne délivrant une puissance de 100 kWh. Sur les prochaines références à venir, les véhicules équipés d’une « petite » batterie de 45 kWh pourront aussi bénéficier d’une telle vitesse. Si vous optez pour la plus grande capacité (77 kWh), votre véhicule sera même capable de supporter une charge de 125 kWh. Mais il faut donc attendre 2021 pour y avoir droit.

Pour rappel, les voitures électriques de Volkswagen pourront exploiter le réseau de bornes de recharge du programme Ionity, dont l’objectif est l’expansion rapide du nombre de chargeurs publics en Europe. BMW, Mercedes-Benz, Ford, Hyundai et les autres marques du groupe VW (Audi et Porsche) font également partie de ce projet de réseau unifié visant à concurrencer les Superchargeurs de Tesla.

🛠 Quel est le type du moteur ?

Le moteur de la Volkswagen ID.3 est fixé au train arrière (essieu) de la voiture. Quel que soit le modèle, il est animé par une puissance de 150 kWh, ce qui correspond à 204 chevaux. Le couple est quant à lui de 310 Newton Mètre (Nm). Sont annoncées une vitesse de pointe de 160 km/h, une accélération 0 à 100 km/h en 7,3 secondes et une accélération 0 à 60 km/h en 3,5 secondes.

Mais si les indications ci-dessus sont intéressantes pour se donner une idée du potentiel du véhicule en termes de performances, rien ne vaut un retour d’expérience pour juger les sensations procurées et le ressenti. Cela tombe bien, nous avons nous-mêmes pu prendre en main la Volkswagen ID.3 après sa présentation officielle fin 2019. N’hésitez pas à regarder notre vidéo sur le sujet pour en savoir plus.

🎁 Quels sont les équipements de l’ID.3 ?

La Volkswagen ID.3 est équipée d’un écran tactile central de 10 pouces sur le tableau de bord, qui permet d’afficher informations et données sur le véhicule et la conduite. Il sert aussi de hub pour contrôler les médias (notamment la musique), gérer les appels téléphoniques ou la navigation et trouver le chargeur public le plus proche. La dalle est positionnée en hauteur et légèrement inclinée vers le conducteur pour un confort optimal.

L’affichage tête haute en réalité augmentée (exclusif au ID.3 1st Max) projette les informations utiles sur le pare-brise. Elles apparaissent dans le champ de vision du conducteur pour que celui-ci puisse rester concentré sur la route tout en regardant la vitesse à laquelle il roule, en vérifiant la vitesse limite sur le tronçon emprunté ou jeter un œil aux indications du système de navigation.

Nous sommes aux habitués aux « Ok Google », « Alexa » et « Dis Siri », Volkswagen ajoute le « Bonjour ID. » pour contrôler sa voiture à la voix. Lancer un itinéraire, jouer une playlist, prendre ou passer un appel… plus besoin d’écran tactile et encore moins de boutons physiques pour ce faire.

Volkswagen propose également la technologie d’éclairage intelligent ID.Light. Il ne s’agit ici pas d’illuminer l’habitacle, mais d’un support de communication visuel avec le conducteur, qui appuie certaines informations sans pour autant molester avec des signaux trop stressants. Informer que la voiture a été verrouillée ou déverrouillée, recommander un changement de voie. ID.Light fonctionne aussi avec les commandes vocales, et joue sur les couleurs de la lumière : vert pour une batterie pleine charge, rouge pour indiquer un avertissement. Une autre manière pour le véhicule d’interagir et d’informer le conducteur.

En vrac, nous retrouvons également une radio numérique DAB+, la climatisation Air Care Climatronic avec réglage bizone, ainsi que des sièges avant (dotés d’un accoudoir chacun) et un volant multifonction chauffants. Le Light Assist est aussi présent pour pouvoir rester en feux de route continuellement la nuit sans avoir à changer de feux manuellement chaque fois que l’on croise un autre véhicule en face, le faisceau lumineux étant automatiquement redirigé.

L’ID.3 1st est équipé de jantes alliage de 18 pouces, l’ID.3 1st + de jantes alliage de 19 pouces et l’ID.3 1st Max de jantes alliage de 20 pouces. En ce qui concerne la sellerie intérieure, elle est imposée sur l’ID.3 1st avec du tissu design « fragment ». Sur l’ID.3 1st+, on a droit à un intérieur « Style » personnalisable avec trois options de couleur avec sellerie en tissu, art velours et similicuir au design « flow ». Enfin pour la version Max, l’intérieur « Style Plus » gris cendre et noir abandonne le tissu pour laisser place uniquement à l’art velours et au similicuir au design « flow ».

Le toit panoramique électrique est disponible en option et permet de bénéficier d’une large surface vitrée qui recouvre une bonne partie du toit. Grâce au verre teinté, la température ne va pas trop grimper à l’intérieur de l’habitacle, même en plein soleil.

L’ID.3 1st + dispose d’une caméra de recul « Rear View » pour aider aux manœuvres ainsi que du système « Keyless Advanced », qui permet d’ouvrir, verrouiller ou démarrer les véhicules sans avoir besoin d’insérer les clés. Il suffit qu’elles soient à proximité de la voiture, pas besoin de les sortir des poches ou d’un sac. On retrouve aussi la présence de feux-stops à LED avec clignotant dynamique et les vitres arrière et la lunette arrière surteintées.

Sur l’ID.3 1st Max, en plus des fonctionnalités déjà intégrées aux ID.3 1st et ID.3 1st +, nous avons droit à des options qui tendent un peu plus vers le haut de gamme, avec notamment des sièges avec réglage électrique (hauteur, inclinaison, profondeur) et une fonction de massage disponible pour les sièges avant. Le système audio est également plus complet, ce modèle embarquant deux haut-parleurs supplémentaires. Le toit panoramique mentionné plus tôt vient de série sur ce modèle. Un chargeur par induction est présent pour recharger son smartphone sans avoir à le brancher à un port USB ou à l’allume-cigare. Enfin, les fonctionnalités d’assistance à la conduite Travel Assist, d’assistance au changement de file Side Assist et l’Emergency Assist sont intégrées.

L’ID.3 est aussi amenée à évoluer, aussi bien grâce à des mises à jour logicielles que par des nouveautés apportées les prochaines éditions. À terme, elle bénéficiera de fonctionnalités de conduite autonome grâce à ID Pilot, un équivalent de l’Autopilot de Tesla. Mais le constructeur américain est bien en avance sur ce domaine et Volkswagen ne devrait pas être prêt à déployer un tel service avant 2025.

🚘 À quoi ressemble l’ID.3 ? Quels sont son poids et ses dimensions ?

Volkswagen est réputé pour privilégier l’efficacité à l’originalité, le constructeur allemand le prouve une nouvelle fois avec une ID.3 des plus sobres.

Satisfait du format de ses Golf sur le segment compact, la marque s’en est inspirée pour son ID.3. On a ainsi affaire à des dimensions de 4,26 mètres de longueur, de 1,81 mètre de largeur et de 1,57 m de hauteur. Le poids à vide est de 1794 kilogrammes (avec batterie 58 kWh). Son poids total autorisé atteint les 2260 kilogrammes. Le diamètre de braquage est de 10,2 mètres, ce qui est plutôt un bon point pour les manœuvres urbaines.

Le volume du coffre banquette relevée est de 385 litres. Banquette rabattue, on passe à 1267 litres. C’est donc très légèrement supérieur à ce que l’on retrouve sur les dernières Golf, pour vous donner un point de comparaison.

Pour l’extérieur, quatre coloris sont proposés : le Blanc Glacier (Métallisé), le Gris Manganèse (Métallisé), le Gris Lunaire (Opaque) et le Turquoise Maui (Métallisé).