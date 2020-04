Volkswagen ID.3 : le constructeur dévoile des vidéos impressionnantes de l’affichage tête haute

La Volkswagen ID.3 se dévoile à travers une nouvelle série de vidéos inédites. L’occasion d’apercevoir en action les capacités de l’affichage tête haute de la prochaine voiture 100% électrique du constructeur allemand.

La Volkswagen ID.3 est sera livrée dès l’été 2020 et en attendant cette date Volkswagen continue de communiquer autour de sa prochaine voiture 100% électrique. Ce lundi 6 avril, le constructeur allemand a diffusé une série de vidéos inédites grâce à laquelle nous pouvons apercevoir les futures fonctionnalités offertes par le véhicule.

Ces trois courtes vidéos d’une trentaine de secondes environ s’attardent sur différents aspects de la ID.3. La première d’entre elles nous permet d’admirer le travail effectué dans l’habitacle et le tableau de bord. On remarque les nombreuses possibilités offertes pour ajuster et personnaliser l’aération ou encore pour modifier la température du siège pour le conducteur et/ou le passager. Quant à l‘ambiant lighning, cette fonctionnalité permettra tout simplement de choisir la couleur des différentes LED qui parcourent l’habitacle.

Les plus attentifs n’auront pas manqué les multiples commandes présentes au volant. D’après le constructeur il sera possible d’accéder à l’ensemble des paramètres importants depuis le volant.

Lumière et intelligence artificielle

La seconde vidéo revient sur les différentes innovations liées à l’éclairage présentes dans la ID.3, à commencer par la « Welcome Light ». À l’approche du conducteur, la voiture allumera les phares et l’habitacle automatiquement. Quant à Hello ID, il s’agit d’une intelligence artificielle qui pourra répondre aux diverses commandes vocales du conducteur et des passagers à bord. Abaisser le volume ou la température, obtenir un rappel de l’itinéraire emprunté, changer la chanson en cours, etc.

Vient ensuite le ID. Light Concept, une innovation très bien résumée ici par le constructeur : « Non seulement la commande vocale de cette voiture obéit à chacun de vos ordres, l’ID.3 communique aussi visuellement avec ses occupants, grâce au tout nouveau concept d’éclairage intelligent ID », expose Volkswagen.

Concrètement, de nombreuses LEDs occupent l’habitacle et donnent des informations au conducteur et aux passagers. Par exemple, un signal lumineux indiquera quand la voiture est verrouillée ou non, quand le système de contrôle vocal a bien reçu un ordre, ou quand le véhicule sort de sa voie.

Un affichage tête haute en réalité augmentée plutôt fou

La dernière vidéo concerne la fonctionnalité probablement la plus séduisante de cette ID.3 : son affichage tête haute en réalité augmentée. Le résultat est plutôt bluffant, comme vous pourrez le voir ci-dessous. En plus d’afficher clairement les informations essentielles comme votre vitesse ou la limitation en vigueur, votre itinéraire se matérialisera devant vous grâce à la réalité augmentée.

En outre, le conducteur pourra consulter directement la distance de sécurité optimale entre son véhicule et celui de devant, tout en préservant la vitesse maximum autorisée. Autre trouvaille, un drapeau se matérialisera sur la route pour vous indiquer que vous êtes bien arrivés à destination. Cet affichage tête haute en réalité augmentée s’annonce assez extraordinaire et sera proposé en option sur la ID.3.

