Volkswagen va déployer les mises à jour des ID.3 et ID.4 à distance, 9 ans après Tesla

Volkswagen a annoncé que ses mises à jour pour voitures électriques seront désormais déployées à distances. Il sera toutefois nécessaire de se rendre chez son concessionnaire pour la première d’entre elles. Le constructeur s’inspire ainsi de son concurrent Tesla, qui propose cette fonctionnalité depuis 2012.

L’industrie automobile commence doucement à suivre la cadence de Tesla. Volkswagen a annoncé aujourd’hui l’arrivée des mises à jour à distance pour ses voitures électriques. De son côté, son concurrent américain propose cette option depuis 2012. « Les Volkswagen ID.3 et ID.4 en Europe peuvent désormais recevoir de nouvelles fonctionnalités et des mises à jours techniques via W-LAN ou réseau mobile », a ainsi déclaré le constructeur.

Comme indiqué dans le communiqué, les véhicules vont donc bénéficier de la technologie « over-the-air » pour obtenir toutes les nouveautés système. Volkswagen précise qu’il prévoit de proposer de nouvelles mises à jour tous les trois mois à partir de cet été. Notons toutefois que la première d’entre elles devra se faire chez le concessionnaire, contrairement aux véhicules Tesla.

Sur le même sujet — Apple Car : le PDG de Volkswagen n’est « pas effrayé » par l’arrivée de la voiture autonome

Volkswagen s’inspire de la technologie Tesla pour ses mises à jour

Le constructeur américain est en effet le pionnier dans le domaine. Celui-ci a pensé ses voitures comme n’importe quel autre appareil électronique, et a prévu dès ses débuts la possibilité de les mettre à jour de la même manière qu’un smartphone. De nombreux bugs et soucis techniques divers ont ainsi pu être réglés rapidement, sans que l’utilisateur ait besoin de se déplacer. Le reste de l’industrie semble consciente de son retard technologique et cherche à revenir au niveau. D’autant que Volkswagen est récemment passée devant Tesla en termes de vente en Europe.

« Cela permettra à tous les modèles ID. d’être au même niveau logiciel que les nouvelles voitures pendant toute leur durée de vie », assure Thomas Ulbrich, membre du conseil développement technologique chez Volkswagen. « Les mises à jour over-the-air seront également la nouvelle norme pour les voitures du futur ». La firme allemande accuse par ailleurs le coup d’un certain nombre de bugs logiciel sur ses ID.3 et ID.4, ce qui affirme d’autant plus son intérêt pour un déploiement simplifié des correctifs.

Source : electrek