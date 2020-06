Volkswagen ID.3 : les premières livraisons en Europe sont programmées pour septembre 2020

Volkswagen annonce la date de livraison de l’ID.3 en Europe. Les précommandes de la 1st Edition seront honorées à partir du mois de septembre, tandis que les autres devront attendre le quatrième trimestre. La voiture électrique se décline en trois finitions dont les prix s’échelonnent de 40 000 euros à 50 000 euros environ. Les précommandes démarreront à partir du 17 juin, soit la semaine prochaine.

Ça y est, l’attente va prendre fin. Ou presque. Tous les amateurs de Volkswagen qui souhaitent passer à l’électrique pourront bientôt le faire. La marque allemande annonce enfin la date du lancement européen de son ID.3 que nous avions pris en main en décembre dernier. Le véhicule électrique sera en précommande le 17 juin, comme prévu. Et uniquement sur Internet, comme cela était annoncé il y a quelques jours. Deux dates de livraisons sont prévues. Une première fournée sera disponible au mois de septembre. Et la seconde arrivera au quatrième trimestre 2020, sans plus de précision.

La différence entre les deux dates est importante. Car les voitures livrées en septembre ne seront pas équipées de la version la plus complète du système embarqué. Quelques fonctions manqueront, notamment App Connect et le calcul des distances sur l’affichage tête haute. Elles seront implémentées par le biais d’une mise à jour qui n’arrivera qu’au premier trimestre 2021. En revanche, elles seront préinstallées sur les véhicules livrés durant la seconde phase.

Trois finitions disponibles de 40 000 euros à 50 000 euros

Ceux qui précommanderont une ID.3 dès la semaine prochaine opteront obligatoirement pour une 1st Edition. Il s’agit d’une version limitée de l’ID.3 dotée d’un moteur de 150 kW et d’une batterie de 58 kWh. La 1st Edition se décline en trois finitions. La première est appelée Basic, même si de nombreuses options sont incluses. Elle est compatible charge rapide 100 kW. Elle est proposée sous la barre des 40 000 euros, à en croire Volkswagen, sans préciser le prix exact.

La seconde version s’appelle ID.3 1st Plus. Elle se positionne autour des 46 000 euros. Elle inclut, en plus des options citées précédemment, une caméra de recul et le démarrage sans clé. L’ordinateur de bord inclut aussi deux ports USB type-C additionnels. La dernière version s’appelle ID.3 1st Max. Elle est promise sous la barre des 50 000 euros. Cette version inclut notamment un affichage tête haute en réalité augmentée et l’assistance à la conduite (un peu comme Tesla Autopilot).