Volkswagen présente l’ID. 3 de 2023 : une refonte timide, sauf pour l’habitacle

Deux ans et demi après le lancement de la première génération, Volkswagen vient de présenter ce 1er mars 2023 la refonte attendue de l'ID. 3, sa compacte 100% électrique. Au programme, des modifications du design (surtout dans l'habitacle), des matériaux de qualité supérieure et l'intégration de systèmes d'assistances de dernière génération.

En octobre 2022, le PDG de Volkswagen Thomas Schäfer a confirmé les ambitions de la marque sur le marché de l'électrique. Pour cause, le constructeur compte lancer pas moins de 10 nouvelles voitures électriques d'ici 2026. On retrouvera parmi elles la fameuse ID.7, pensée pour concurrencer la Tesla Model 3, ou encore une mystérieuse variante SUV de l'ID. 3.

Nous savions également que cette liste comptait la refonte attendue de l'ID. 3, la toute première compacte électrique de la marque allemande. Et bien justement, Volkswagen vient de lever le voile sur cette toute nouvelle version 2023 de l'ID. 3 ce mercredi 1er mars 2023.

Deux ans et demi après le lancement de la première génération, l'ID. 3 passe donc par la case “restylage”, avec de nombreuses modifications, que ce soit au niveau du design (surtout dans l'habitacle), des matériaux utilisés ou bien des systèmes d'assistance embarqués. Mais sans plus attendre, voyons ce qu'a préparé VW.

Des retouches timides sur le design extérieures

Abordons tout d'abord les modifications apportées à la ligne de l'ID.3. Autant le dire tout suite, les changements effectués ne sont pas des plus flagrants et il faudra se pencher sur les détails pour remarquer les différences avec le 1er modèle.

Pour cause, le gros des nouveautés se concentre sur la face avant de la compacte. Le bouclier a été retravaillé et arbore une entrée d'air plus fine et raffinée. Des fentes verticales disposées sur les côtés donnent un look sportif à la compacte de VW. Le capot aussi a bénéficié d'un nouveau coup de crayon. La bande-noire sous le pare-brise a été supprimée, et les sections creusées sur les côtés du capot prodiguent l'impression d'un nez plus long.

VW explique également avoir amélioré l'aérodynamisme via un flux d'air optimisé au niveaux des roues avant. Concernant les optiques à l'avant, aucun changement à signaler. En revanche, ceux à l'arrière ont fait peau neuve et se présentent dorénavant en deux parties de couleur rouge.

A lire également : Voitures électriques – Volkswagen va créer son propre moteur pour réduire les prix

Un habitacle revue de A à Z

Comme dit plus haut, la majorité du travail accompli par Volkswagen se situe en réalité dans l'habitacle. Il faut reconnaître que l'ID. 3 en avait bien besoin. Les clients ont pointé du doigt la qualité discutable des matériaux utilisés et le niveau de finition indigne pour une voiture électrique proposée tout de même à plus de 45 000 €.

“En outre, de nombreuses suggestions de clients ont été retenues et concrétisées sous forme d'améliorations produit et d'optimisation de l'équipement de série”, écrit Volkswagen.

Cette refonte passe notamment par l'utilisation de matériaux durables pour les sièges et garnitures de portes, à savoir du microfibre Artvelours Eco, un tissu composé à 71% de matières recyclées. Le poste de conduite propose des surfaces plus souples avec des doublures en mousse, du cuir surpiqué (non-animal) et inclut des vides poches plus grands.

Mais ce qu'on retient surtout, ce sont les modifications apportées aux écrans de contrôle. L'écran tactile du tableau de bord passe de 10 à 12 pouces et sera désormais de série. Mais surtout, il est propulsé par un nouvel OS, plus performant selon VW et capable de recevoir des mises à jour à distance ou OTA si vous préférez.

L'idée étant à terme de proposer aux clients des fonctionnalités supplémentaires (payantes, cela va de soi) comme le fait déjà Tesla. Petit bémol toutefois concernant l'écran central, les contrôles sont tactiles uniquement. Pas de boutons physiques disponibles. Cette tendance chez de nombreux constructeurs est régulièrement pointée du doigt pour sa dangerosité. En 2020, le propriétaire d'une Tesla a eu un accident alors qu'il tentait d'augmenter la vitesse de ses essuie-glaces via les commandes tactiles de sa voiture. Mais d'après VW, la disposition des menus est maintenant plus claire. A voir lors des tests.

Une motorisation identique

Si vous attendez du nouveau concernant les caractéristiques techniques de cette ID.3 cuvée 2023, il faudra repasser. Cette nouvelle version propose toujours la même motorisation électrique, à savoir celui de 150 kW (240 chevaux). On retrouvera ensuite une batterie de 58 kWh sur les deux premiers modèles de la gamme, et une batterie plus conséquente de 77 kWh sur la variante premium. Soit une autonomie respective de 426 et 546 km en cycle WLTP.

Dans les faits, le seul changement notable se trouve du côté de la recharge en courant continu DC. Sur des bornes rapides, le seuil est passé de 135 kW à 170 kW, de quoi gagner quelques kilomètres supplémentaires sur chaque recharge.

Concernant les prix et les versions disponibles, on reste sur quelque chose de similaire à l'offre existante sur l'ancienne ID.3 :

ID.3 Pro First 150 kW et batterie 58 kWh : à partir de 46 750 €

ID. 3 Pro First Exclusive 150 kW et batterie 58 kWh : à partir de 50 200 €

ID. 3 Pro S First Exclusive 150 kW et batterie de 77 kWh : à partir de 55 600 €

D'après Volkswagen, la production de l'ID.3 aura lieu dans les sites de Zwickau et Dresde, ainsi que dans la nouvelle usine de Wolsburg dès l'automne 2023.