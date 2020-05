Volkswagen ID.3 : la voiture électrique sera en vente dès le 17 juin 2020

La Volkswagen ID.3 sera officiellement disponible à la commande à partir du 17 juin 2020 comme vient de l’annoncer Jürgen Stackmann, le patron des ventes et du marketing de Volkswagen. Contrairement aux récentes rumeurs sur le report du lancement, les livraisons de la voiture électrique débuteront bien cet été.

Les pré-commandes avaient été lancées il y a environ un an. Il était alors possible de réserver la voiture électrique en versant un acompte de 1000 €. L’opération a permis au constructeur d’enregistrer plus de 30 000 réservations pour la Volkswagen ID.3 1st Edition. La marque vient d’annoncer qu’il sera possible de confirmer entièrement les commandes dès le 17 juin 2020, signe du lancement imminent du véhicule dont les livraisons sont maintenues pour l’été 2020 en dépit des rumeurs sur le report de sa sortie.

Une fois que le client aura officiellement passé commande, la livraison prendra quelques semaines. Un concessionnaire VW sera désigné pour traiter chaque commande. « Vous serez contacté par votre concessionnaire rapidement. Merci pour votre patience ! » a déclaré Jürgen Stackmann dans un tweet publié cette semaine.

Volkswagen ID.3 : tous les clients seront livrés très rapidement

La date précise des premières livraisons n’a pas encore été communiquée, mais en mars dernier, le constructeur faisait part de son objectif de livrer les 30 000 Volkswagen ID.3 réservées aux clients dans toute l’Europe presque au même moment. Il ne devrait donc pas y avoir de longs délais une fois que la commercialisation aura débuté.

Nous avons déjà eu l’occasion de prendre en main la Volkswagen ID.3 et avons pu apprécier sa très bonne tenue de route. Le véhicule s’est avéré agréable et confortable bien qu’il s’agissait d’un modèle non-finalisé, ce qui s’est notamment ressenti au niveau de la partie logicielle qui présentait encore d’importants bugs en décembre dernier. Au moment de notre essai, l’interface n’était pas totalement fonctionnelle . Volkswagen a dû certainement avancer sur ce front ces dernières semaines.

La mise à jour la plus récente de l’ordinateur de bord sera installée sur le véhicule avant les premières livraisons. De nouvelles fonctionnalités seront régulièrement ajoutées au cours des mois suivants. Pour rappel, l’ID.3 sera décliné en trois configurations avec des batteries de 45, 58 et 77 kWh pour une autonomie variant de 330 à 550 km. La version de base de la Volkswagen ID.3 est annoncée en dessous de 30 000 € mais les premières unités disponibles seront la variante la plus chère (550 km d’autonomie).

Les deux autres versions arriveront plus tard. En Allemagne, l’ID.3 de base coûtera 23 430 € après déduction du bonus écologique qui est de 6 000 €. Les prix exacts en France n’ont toujours pas été confirmés, mais on devrait en savoir plus dans les jours qui viennent.