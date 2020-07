Volkswagen ID.3 : une version R survitaminée de la compacte électrique envisagée

Alors que les premières ID.3 devraient être livrées aux premiers acheteurs à la rentrée 2020, Volkswagen pourrait lancer une version « R ». Cette déclinaison de la compacte électrique serait pourvue d’un moteur de 220 kW, soit l’équivalent de 300 chevaux pour un moteur thermique. Mais les technologies nécessaires pour arriver à ce résultat ne sont pas encore au point.

Avec l’ID.3, dont nous avons publié une prise en main à la fin de l’année dernière, Volkswagen est véritablement entré dans l’ère de l’électrique. La compacte électrique inaugure le catalogue commercial de la série ID, même si plusieurs prototypes et concepts ont été dévoilés ces dernières années. L’aventure continuera d’ailleurs dès cette année avec l’ID.4 dont la marque allemande a déjà diffusé les premières informations. La présentation exhaustive devrait avoir lieu en 2020.

La fiche technique de l’ID.3 est très intéressante. Son moteur de base offre une puissance de 100 kW, que vous traduirez en 136 chevaux en équivalent thermique. L’édition First est proposée avec un moteur plus puissant de 150 kW (201 chevaux). Trois capacités de batterie sont proposées : 45 kWh, 58 kWh et 77 kWh, pour des autonomies s’échelonnant de 330 kilomètres à 550 kilomètres. Voilà un beau concurrent pour la Peugeot e-208, la Renault Zoe, la Nissan Leaf ou la Tesla Model 3 dont les premières livraisons son prévues en septembre, avec un petit retard causé par un problème logiciel.

objectif : un moteur simple de 220 kW

Et pour ceux qui souhaitent un peu plus de puissance sous le pied ? Selon le site britannique Autocar, Volkswagen réfléchirait à développer une version sportive de l’ID.3. Un modèle appelé « ID.3 R », référence à l’ID R, cette monoplace électrique qui a battu en 2018 un record détenu par Sebastien Loeb sur le circuit de Nurburgring. Bien sûr l’ID.3 R ne serait pas une voiture de compétition, mais bien un modèle grand public… beaucoup plus puissant.

L’ID.3 R serait pourvu d’un moteur plus puissant. Le site britannique évoque un moteur développant une puissance de 300 chevaux (soit 220 kW). Toutefois, selon Volkswagen, les technologies actuelles ne permettraient pas d’atteindre ce chiffre avec un moteur simple. Il faut en effet aujourd’hui deux moteurs pour cela. Mais l’ID.3 n’est pas destiné à proposer quatre roues motrices. Il sera techniquement possible d’atteindre ce chiffre en 2024 seulement. Il faudra donc être patient. En outre, une autre question se pose sur l’autonomie, même avec la batterie la plus importante.

Source : Autocar