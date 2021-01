Volkswagen ID 3 : le prix de la compacte électrique passe sous la barre des 30 000 €

Alors que Tesla vient d'annoncer une nouvelle baisse de prix pour sa Model 3, Volkswagen a décidé de contre-attaquer en annonçant une diminution des tarifs de la ID.3, sa compacte 100% électrique. Le prix du véhicule passe sous la barre des 30 000 € une fois le bonus écologique appliqué.

Comme vous le savez peut-être, Tesla vient d'annoncer une baisse drastique du prix de la Tesla Model 3 en Europe. En appliquant le bonus écologique, la berline phare du constructeur américain passe sous la barre des 40 000 € (36 800 € une fois le bonus appliqué). Pour rappel, la Model 3 se négociait jusqu'alors aux alentours des 50 000 €.

Sans surprise, cette annonce a fait l'effet d'une bombe, incitant certains concurrents à réagir. C'est notamment le cas de Volkswagen qui a annoncé ce vendredi 22 janvier 2021 une baisse de prix conséquente pour sa Volkswagen ID.3, sa compacte 100% électrique. Jusqu'alors l'entrée de gamme, à savoir la finition Life, était proposée à 36 390 €. Une fois le bonus appliqué, la facture descend à 29 390 €.

Volkswagen lance une nouvelle version finition pour la ID.3

Avant de creuser davantage l'écart avec Tesla, Volkswagen a lancé une nouvelle finition pour la ID.3, encore moins chère que la version Life. La ID.3 City est affichée à partir de 33 890 € TTC et le prix chute donc à 26 890 € après application du bonus écologique. Et que propose cette édition City ? Une batterie Pure Performance de 45 kWh, pour une autonomie de 350 km en cycle WLTP.

Le constructeur y inclut également la technologie ID. Light, les commandes vocales intuitives, les sièges avant et le volant en cuir chauffants, l'écran central 10″ avec le système de navigation “Discover Pro”, le chargeur à induction et le régulateur de vitesse adaptatif. Avec ces équipements et un LOA qui débute à partir de 209 € par mois, Volkswagen offre une alternative séduisante à la Model 3 de Tesla.

Parmi les autres points forts de la ID.3, il faut noter que la compacte électrique a réussi à obtenir 5 étoiles au crash test d'EuroNCAP. La voiture a enregistré un score de 87% pour les adultes et 89% pour les enfants. D'après l'organisme, le seul défaut du véhicule se situe au niveau de “la barrière mobile progressivement déformable”. Il faut rappeler que l'absence de moteur à l'avant sur la grande majorité des voitures électriques permet aux constructeurs d'optimiser au maximum les performances de déformation, réduisant ainsi les risques de blessures et de décès lors des collisions.

Source : Automobile Propre