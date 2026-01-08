Voici quand Windows 11 26H1 arrivera sur certains PC, c’est pour bientôt

On savait déjà que la grosse mise à jour annuelle de Windows 11 allait débarquer plus tôt que prévu, mais maintenant on a une fourchette plus précise. L'occasion de rappeler que tout le monde ne pourra pas en profiter.

Si vous possédez un PC sous Windows 11, vous êtes habitué au rituel qui prend place chaque année à l'automne : l'arrivée de la grosse mise à jour du système. Celle qui fait passer à la version supérieure. Aujourd'hui nous en sommes à Windows 11 25H2. Vous noterez que vous n'êtes pas d'abord passé par la 25H1. Ça pourrait pourtant être le cas pour la prochaine. Microsoft a en effet annoncé qu'il déploierait Windows 11 26H1 sur certains PC avant que Windows 11 26H2 pointe le bout de son nez.

Une décision motivée par l'existence du nouveau processeur de Qualcomm, le Snapdragon X2 Elite, qui force la firme à rendre Windows compatible avec le composant. Contrairement à la version 25H2 qui reprenait l'architecture de la précédente, la 26H1 (et H2) en propose une nouvelle. Les différences en terme d'améliorations des performances devraient donc être bien plus marquées. Il ne faudra d'ailleurs pas longtemps pour s'en rendre compte par soi-même.

Windows 11 26H1 sortira assez tôt dans l'année, mais pas pour tout le monde

En toute logique, Windows 11 26H1 doit sortir avant l'automne. Désormais la fourchette se précise. Asus a confirmé à nos confrères de Windows Central que ses futurs PC portables ZenBook A14 et A16 seront vendus avec Windows 11 26H1 préinstallé. Et l'on sait que ces derniers sont prévus pour le premier trimestre 2026. Il faudra donc attendre au plus tard l'arrivée du printemps fin mars.

Lire aussi – Si l’on en croit ce test, Windows 11 est la pire version de Windows… mais il y a un hic

Cela ne devrait pas retarder la sortie de Windows 11 26H2 sur les ordinateurs équipés d'un autre processeur que le Snapdragon X2 Elite. Les plus impatients peuvent toujours s'inscrire au programme Windows Insider et installer Windows 11 26H1 même avec une puce Intel ou AMD, mais vous ne remarquerez pas de changements notables. Mieux vaut attendre le déploiement de la version 26H2.