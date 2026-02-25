Lors de sa première conférence Unpacked de 2026, Samsung a officialisé trois Galaxy S26, mais pas uniquement. La firme coréenne a également présenté deux nouvelles paires d’écouteurs : les Galaxy Buds4 et Galaxy Buds4 Pro. Si leur design a changé, l’ambition reste assurément la même : dépasser les AirPods 4 et AirPods 3 Pro d’Apple. Présentations.

Comme prévu, la conférence Unpacked de Samsung a eu lieu aujourd’hui. Durant cet événement, la firme coréenne a présenté les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra, trois smartphones haut de gamme ayant fait l’objet de nombreuses fuites. Désormais ils sont officiels avec de bonnes améliorations et des prix en nette hausse. Retrouvez dans nos colonnes une présentation complète de ces trois téléphones, ainsi qu’une prise en main.

Lire aussi – Sony WF-1000XM6 : la fin de l’effet « ventouse », l’argument qui change tout

Le trio de smartphones n’était pas la seule nouveauté annoncée lors de l’Unpacked. Ils partageaient la scène avec deux autres produits : les Galaxy Buds4 et Galaxy Buds4 Pro, deux paires d’écouteurs qui remplacent, naturellement, les Galaxy Buds3 et Galaxy Buds3 Pro sortis en 2025. Et comme l’année dernière, les Buds4 adoptent un format semi-ouvert, tandis que les Buds4 Pro sont intra-auriculaires. Et comme l’année dernière, leur but est d’affronter directement les écouteurs d’Apple, les AirPods 4 ANC et les AirPods Pro 3.

Samsung n'augmente pas le prix des Galaxy Buds4 et Buds 4 Pro

Pour preuve, les prix des Buds4 et Buds4 Pro, identiques à ceux de leurs prédécesseurs, sont presque calés sur la position tarifaire d’Apple : 179 euros (20 euros de moins que les AirPods 4 ANC) et 249 euros (même prix que les AirPods 3 Pro), respectivement. C’est également le positionnement choisi par Huawei. Il y a donc une certaine cohérence.

Comment la firme coréenne compte-t-elle surpasser Apple ? Tout d’abord en remplaçant un peu de plastique par du métal. Les nouvelles tiges sont couvertes d’aluminium, offrant un cachet premium. Cette surface est évidemment tactile, pour le contrôle du volume. Et nous retrouvons le contrôle par pincement avec quatre gestes pris en charge par écouteur.

Les Galaxy Buds4 Pro ont un égaliseur adaptatif et intelligent

À l’intérieur des écouteurs, nous retrouvons un simple transducteur dans les Buds4 et un double transducteur dans les Buds4 Pro, associés à un et deux DAC, respectivement. Le woofer des Buds4 Pro a été agrandi, passant à 11 mm, pour des basses plus profondes et plus présentes. L’ensemble est accompagné du même égaliseur 9 bandes que précédemment, de l’audio 360, du Dolby Atmos et du codec maison de Samsung, le SSC, en plus de l’AAC et du SBC. Samsung améliore aussi l'égaliseur adaptatif qui s'ajuste en fonction du port et de la forme de l'oreille.

Les deux écouteurs profitent de la réduction de bruit active, naturellement, avec cinq niveaux et une atténuation qui monte à 36 décibels (contre 33 précédemment). La réduction « intelligente » (adaptation en fonction du port et de la forme de l’oreille) arrive dans les Buds4 et passe en version 2.0 dans les Buds4 Pro. La détection des conversations et des sirènes est toujours d’actualité.

Samsung promet 6 heures d'autonomie avec ANC pour les Buds4 Pro

Côté autonomie, pas de grande évolution : nous retrouvons 6 heures d’autonomie sur les Buds4 Pro en écoute musicale avec ANC (26 heures avec le boitier) et 5 heures sur les Buds4 standard (24 heures avec le boitier). Samsung promet également une charge rapide : 4 heures d’autonomie en 20 minutes de charge sur les Buds4 Pro et 2 heures 30 d’autonomie en 30 minutes de charge sur les Buds4.

Les Buds4 et Buds4 Pro continuent également d’être très interactifs, avec le contrôle vocal et l’accès à l’agent IA installé sur le smartphone, l’interprète en temps réel, les appels vocaux en haute définition avec le Super Wideband et, pour la première fois, la prise en charge des gestes de la tête pour décrocher ou refuser un appel (comme avec les XM6 de Sony). Voici donc des écouteurs ultra-complets, avec de belles améliorations soutenues par un prix qui ne monte pas. Et pour les plus curieux d’entre vous, retrouvez dès à présent le test complet des Galaxy Buds4 Pro dans nos colonnes…