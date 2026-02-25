Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro : où précommander les écouteurs Samsung au meilleur prix ?

Samsung vient d’annoncer la sortie de ses nouveaux écouteurs, les Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro. Très attendue, cette nouvelle génération offre un design complètement repensé et des nouveautés intéressantes. Dans cet article, on vous explique où les trouver au meilleur prix.

Tout comme Apple avec sa Keynote, Samsung a son célèbre évènement, le Galaxy Unpacked, pour annoncer ses nouveautés pour l’année 2026. Le géant coréen a ainsi annoncé la sortie de sa gamme de smartphones haut de gamme S26, mais ce n’est pas tout. La marque en a aussi profité pour présenter deux nouveaux modèles d’écouteurs sans fil, les Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro.

Où acheter les Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro au meilleur prix ?

Les Galaxy Buds 4 sont affichés au prix de vente conseillé de 179 € tandis que les Buds 4 Pro sont à 249 €. Les deux modèles sont en précommande et ils sortiront officiellement le 11 mars 2026. Les Buds 4 et 4 Pro sont disponibles en noir et en blanc tandis que les Buds 4 Pro disposent en plus d’un coloris très original : Or Rose, disponible sur le site officie de Samsung.

À l’occasion de cette période de précommande, vous pouvez bénéficier de belles offres promotionnelles pour vous remercier d’être parmi les premiers acheteurs. Ainsi, Samsung vous offre 20 € de remise pour l’achat des Buds 4 Pro lorsque vous choisissez un paiement par Paypal. Par ailleurs, si vous achetez les Buds 4 ou Buds 4 Pro en même temps qu’un smartphone Galaxy S26, vous bénéficierez de 10% de réduction sur les écouteurs. Cette offre est notamment disponible sur le site de Samsung.

Boulanger propose une autre offre qui pourrait vous intéresser. Le site vous propose une offre de reprise de 30 € pour l'achat des Buds 4 et 50 € pour l'achat des Buds 4 Pro.

Tout comme Boulanger, la Fnac propose de belles offres sur les Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro pour vous offrir les écouteurs au meilleur prix. Les adhérents bénéficient d'une belles remises qui font chuter les prix de 30 € pour les Buds 4 qui passent à 149,99 € au lieu de 179,99 € et de 50 € pour les Buds 4 Pro qui passent à 199,99 € au lieu de 249,99 €.

Quelles sont les nouveautés des Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro ?

Vous n’étiez pas convaincu par le design très angulaire de la troisième génération de Buds 3 ? Vous pouvez vous réjouir car Samsung a complètement revu le design de ses écouteurs ainsi que celui du boîtier. La marque coréenne a opté pour des contours arrondis pour plus de confort. Seules les tiges ont une face plate vers l’extérieur pour un look à la fois original et discret mais aussi pour servir de surface tactile pour les commandes gestuelles. Le boîtier a maintenant une face avant complètement transparente qui s’ouvre pour pouvoir attraper ses écouteurs plus facilement.

Les Buds 4 gardent une conception ouverte tandis que les Buds 4 Pro sont toujours des modèles intra-auriculaires. Ils se distinguent donc des Buds 4 classiques avec leurs embouts en silicone.

Cette nouvelle génération d’écouteurs sans fil Samsung introduit les gestes de tête pour contrôler votre smartphone simplement. Ainsi, vous pourrez par exemple hocher la tête pour répondre aux appels ou bien la secouer pour les décliner. Même principe dans vos interactions avec votre assistant Bixby puisqu’il vous suffira de faire oui ou non de la tête pour lui répondre.

Sur le boîtier, vous trouverez par ailleurs un bouton très pratique pour retrouver votre smartphone. Avec un double-appui, vous déclenchez la fonction « Find my phone » qui fait sonner votre téléphone pour le retrouver facilement.

Au niveau des gestes possibles sur la surface tactile des écouteurs, vous pourrez « pincer et maintenir » pour déclencher votre appareil photo à distance.

