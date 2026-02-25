Jusqu’à 180 euros plus cher : le prix des Galaxy S26 fait mal au portefeuille

Les prix des Galaxy S26 sont officiels, ils sont bien plus élevés que ceux des Galaxy S25. On a calculé la différence tarifaire pour chaque modèle et configuration.  

Les Galaxy S26 ont été officiellement présentés par Samsung ce 25 février 2026. Comme on le pressentait, le constructeur sud-coréen a annoncé des prix en hausse pour cette nouvelle génération de smartphones premium. Premier coup dur, la marque a supprimé la version la moins chère de la série. Il n'y a en effet pas de Galaxy S26 128 Go cette année, la configuration de base monte à 256 Go, ce qui fait automatiquement monter la valeur du ticket d'entrée.

Les nouveautés matérielles ne sont pas légion sur ces Galaxy S26, mais Samsung a dû composer avec la pénurie et l'explosion des tarifs de la mémoire, touchant surtout la RAM, mais aussi le stockage. La hausse sensible des coûts de production explique en partie celle des prix finaux des produits, qui sont jusqu'à 180 euros plus cher que leurs équivalents de la série Galaxy S25.

Forte hausse de prix pour les Galaxy S26

Le Galaxy S26 256 Go est 40 euros plus cher que le Galaxy S25 256 Go. Il coûte 999 euros et il s'agit du modèle le moins cher. On se rapproche dangereusement du seuil symbolique des 1 000 euros. L'augmentation est quant à elle de 120 euros pour le Galaxy S26 512 Go par rapport au Galaxy S25 512 Go. Pour le Galaxy S26+, il faut compter 100 euros de plus dans la variante de stockage 256 Go et 180 euros pour le modèle avec 512 Go de mémoire interne.

Galaxy S25Galaxy S26Différence
128 Go899 euros----
256 Go959 euros999 euros40 euros
512 Go1079 euros1199 euros120 euros
Galaxy S25+Galaxy S26+Différence
256 Go1169 euros1269 euros100 euros
512 Go1289 euros1469 euros180 euros

En ce qui concerne le Galaxy S26 Ultra, voici la seule bonne nouvelle de la soirée relative à la politique de tarifaire de Samsung : le prix de la configuration 256 Go n'augmente pas et reste à 1 469 euros. Le S26 Ultra 256 Go coûte donc autant que le S26+ 512 Go. À moins de vraiment avoir besoin de l'espace supplémentaire, le S26 Ultra est une bien meilleure proposition. Il faut par contre débourser respectivement 80 et 140 euros supplémentaires pour les versions 512 Go et 1 To.

Galaxy S25 UltraGalaxy S26 UltraDifférence
256 Go1469 euros1469 euros--
512 Go1589 euros1669 euros80 euros
1 To1829 euros1969 euros140 euros

Nous avons pu prendre en main les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra de Samsung, n'hésitez pas à lire notre article pour découvrir nos premières impressions.


