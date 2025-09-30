Le Snapdragon X2 Elite Extreme surclasse la concurrence : voici nos premiers tests

Nos premiers benchmarks réalisés sur le X2 Elite Extreme le confirment : le dernier Snapdragon pour Windows sous ARM surpasse l’intégralité de ses concurrents. Une belle confirmation de l’intérêt de Qualcomm pour le milieu des PC portables.

Lorsque Qualcomm nous a offert les Snapdragon X Elite, SoC dédiés exclusivement aux PC portables sous Windows ARM, il a avancé avoir du potentiel sur le marché. Mais voilà : ses performances ont bien vite été rattrapées par ses concurrents, et ses traits négatifs ont fini de calmer ses ardeurs. Le Snapdragon X2 Elite Extreme fraîchement annoncé au Snapdragon Summit 2025 prouve que Qualcomm ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et a de l’ambition pour ce nouveau marché… Mais qu’en est-il de ses performances ? Nous avons pu les tester.

Nos premiers benchmarks pour le Snapdragon X2 Elite Extreme

Notez tout d’abord que, à l’égal de ceux réalisés avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5, ces premiers benchmarks ont été réalisés sur une machine “témoin” qui imitent les caractéristiques d’un PC traditionnel sans être destinée à la production. Nous pouvions ici compter sur un châssis 16 pouces très classique, intégrant un écran 4K OLED, 48 Go de RAM, et bien sûr le Snapdragon X2 Elite Extreme refroidi par deux ventilateurs actifs. Ces derniers étaient quelques peu bruyants pour le format de la machine, mais gageons qu’ils n’ont pas non plus été parfaitement réglés ; seules les performances importent sur ce genre de tests.

Commençons d’abord par le résultat le plus fâcheux de la sélection : Cinebench 2024. Le benchmark basé sur des outils de création audiovisuelle nous a fourni des scores de 160 points en single core pour 1974 points en multi core. Ici, c’est bien simple : la plupart des puces x86 actuelles ne dépassent pas les 130 points dans les meilleures conditions. Seul l’Apple M4 dépasse de très peu ce score. En multi core, nous nous retrouvons sur un score légèrement inférieur à un M4 Max à 16 cœurs, un SoC monstre qui dépasse légèrement la cible du Snapdradon X2 Elite Extreme.

Cependant, si l’on se tourne vers Geekbench, un benchmark plus généraliste, les scores de 4078 points en single core pour 23 362 points en multi core sont impériaux. C’est bien simple : il prend immédiatement la première place du classement sur les deux catégories.

Là où nous retrouvons cependant la meilleure surprise est du côté du benchmark Steel Nomad Light, qui concerne le circuit graphique intégré Adreno. Voilà le point sur lequel nous attendions de Qualcomm les meilleures améliorations après un X Elite relativement décevant. Ici, le X2 Elite Extreme nous offre un score de 5646 points pour une moyenne de 42 FPS. À titre de comparaison, les derniers circuits graphiques Intel Arc ou Radeon ne dépassent pas les 3500 dans les meilleures conditions, et le Mac Mini M4 est surpassé de 1500 points facilement.

Les résultats sont tels que notre curiosité a été piqué. Nous avons donc lancé Steel Nomad en version classique, qui sert habituellement à tester des cartes graphiques de bureau ou des circuits dédiés type NVIDIA RTX, pour un score final de 1312 points avec 13 FPS de moyenne. Là encore, pour comparaison, le dernier Intel Arc, connu pour réaliser de très bons scores en benchmark, s’en sort à 400 points de moins pour 9 FPS de moyenne.

Bien sûr, le Snapdragon X2 Elite Extreme devra toujours affronter le contexte voulant que toutes les applications populaires n’ont pas de version native ARM. Cependant, cette situation a bien évolué depuis la sortie de son premier SoC dédié aux PC portables ; Microsoft a récemment déclaré que 90% des applications utilisées sur Windows ARM étaient natives, quand une bonne partie de la suite Adobe est aujourd’hui disponible.

Le Snapdragon X2 Elite Extreme sera-t-il donc le SoC capable de propulser Windows ARM au firmament ? Une chose est sûre : ces premiers résultats sont plus qu’encourageants en ce sens, particulièrement en considérant l’avantage sur l’autonomie et la veille restant en faveur de cette architecture face au x86 traditionnel.