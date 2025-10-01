Vous pouvez installer la mise à jour Windows 11 25H2, découvrez toutes les nouveautés de cette version

La version stable de la mise à jour vers Windows 11 25H2 est disponible. Elle regroupe de nombreuses fonctionnalités déployées au compte-goutte ces derniers mois et est axée sur la sécurité.

Après un lancement dans le canal Release Preview du programme Insiders il y a un mois, ça y est, Windows 11 25H2 est disponible auprès de tous les utilisateurs. Cette mise à jour est particulière, car il s'agit surtout de déployer au sein d'une même version toutes les nouvelles fonctionnalités rendues disponibles par Microsoft au cours des derniers mois avec Windows 11 24H2. Certaines nouveautés que nous allons décrire ici ont donc déjà été annoncées il y a un certain temps, mais vous n'y aviez pas forcément accès jusqu'ici.

“Bien que cette mise à jour n'introduise pas de nouvelles fonctionnalités majeures, elle active des améliorations qui ont été progressivement déployées au cours de l'année écoulée, garantissant que votre appareil est à jour avec les dernières améliorations”, explique Microsoft. Windows 11 25H2 se concentre surtout sur l'amélioration de la sécurité, mais vous devriez tout de même en tirer quelque chose en termes d'expérience utilisateur.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de Windows 11 25H2 ?

La version Windows 11 25H2 embarque diverses améliorations de Copilot, l'assistant IA de Microsoft. Cela inclut des raccourcis clavier personnalisables, l'interaction vocale via « Appuyer pour parler » et l'intégration avec Click to Do (option qui donne la possibilité d'agir sur le texte et les images directement depuis l'écran grâce à des outils basés sur l'IA) et Microsoft 365 Copilot. Les utilisateurs peuvent personnaliser le comportement de la touche Copilot sur les claviers qui en disposent.

Les ordinateurs certifiés Copilot+ bénéficient particulièrement de cette mise à jour. La fonction Recall, encore en phase préliminaire, permet de rechercher ses activités passées grâce à des instantanés d'applications, de sites web et de documents grâce à un système optimisé par l'IA.

La recherche Windows a aussi été considérablement améliorée pour ce type d'appareils. La combinaison de l'indexation sémantique et de l'IA rend cette fonction bien plus efficace. “Les utilisateurs n'ont plus besoin de mémoriser les noms de fichiers exacts ni les libellés de paramètres ; la recherche d'expressions comme « changer de thème » fonctionne parfaitement”, précise l'éditeur. En outre, les photos et les fichiers stockés dans le cloud apparaissent désormais aux côtés des résultats locaux pour une expérience unifiée.

Le Narrateur de Windows 11 a été rendu plus accessible. Il compte de nouveaux raccourcis pour accéder directement au début ou à la fin des éléments, ignorer des liens et accéder aux listes. Il peut également copier du contenu vocal, obtenir des descriptions d'images optimisées par l'IA et masquer l'écran pendant la lecture à voix haute pour plus de confidentialité. Il prend aussi en charge la transcription en direct et la récapitulation vocale.

L'interface utilisateur a été revue. La barre des tâches profite d'un meilleur redimensionnement des icônes, des aperçus améliorés et de nouvelles options pour l'horloge avec, entre autres, l'affichage des secondes. Les widgets prennent à présent en charge plusieurs tableaux de bord, la personnalisation de l'écran de verrouillage et un flux Discover repensé avec des actualités organisées par Copilot. L'écran partagé, pour le multitâche, devient plus convivial et se dote de raccourcis clavier. Du côté de l'Explorateur de fichiers, nous avons des vues personnalisées pour le contenu Microsoft 365, des séparateurs de menu contextuel et de nouvelles options de partage avec les appareils Android.

Microsoft a revu la page d'accueil des Paramètres Windows, qui inclut des cartes pour les informations système et des FAQ. Windows Share permet de modifier les images avant de les partager, de prévisualiser le contenu web et de sélectionner le niveau de compression. “Les utilisateurs peuvent glisser-déposer des fichiers dans les applications suggérées et personnaliser le menu contextuel”, ajoute la firme. Enfin, Windows Hello introduit une interface plus claire et plus intuitive pour l'authentification par clé d'accès dans Recall et le Microsoft Store.

Comment installer Windows 11 25H2 sur son PC ?

Microsoft a officiellement déployé Windows 11 25H2 sur tous les PC compatibles, il suffit donc de se rendre dans Windows Update pour télécharger et installer la mise à jour. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le bouton Démarrer de Windows, puis en sélectionnant Paramètres > Windows Update, puis Rechercher les mises à jour.

L'éditeur précise toutefois qu'il peut bloquer l'installation de la mise à jour vers Windows 11 25H2 sur certaines machines si le système détecte une potentielle incompatibilité logicielle avec un programme ou un pilote présent sur le PC. La mise à jour vous sera alors proposée plus tard, quand le problème aura été réglé.