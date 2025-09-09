Vous comptiez sur Windows 11 25H2 pour donner un coup de boost à votre PC ? Dommage

La mise à jour Windows 11 25H2 arrive bientôt. Certains l'ont déjà installé et en profite pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Pour l'instant, disons que les résultats sont en-dessous des espérances.

La fin d'année est synonyme de changement pour les utilisateurs de PC sous Windows. Particulièrement le mois d'octobre. C'est lui qui verra la fin officielle du support de Windows 10 par Microsoft, mais aussi l'arrivée de la “grosse” mise à jour annuelle du système actuel, Windows 11 25H2. L'utilisation des guillemets nous semble adéquate tant la nouvelle version semble déjà se présenter comme un simple correctif.

Une impression qui démarre dès son installation : Windows 11 25H2 ne nécessitera qu'un seul redémarrage de l'ordinateur, comme n'importe quelle autre mise à jour cumulative. Dans les faits c'est une bonne chose. Cela évite les multiples redémarrages auxquels nous sommes habitués lors des changements de version. Toujours est-il que les premiers benchmarks de performances comparant Windows 11 25H2 et Windows 11 24H2 viennent de tomber et les résultats ne font pas plaisir à voir.

Les premiers tests de performance sous Windows 11 25H2 déçoivent

Inutile de faire durer le suspense : par rapport à Windows 11 24H2 et sur l'ensemble des benchmarks, Windows 11 25H2 affiche en moyenne un gain de performance de… 0%. Ce n'est pas une faute de frappe. En fonction des tests effectués par le site Phoronix, la version à venir est soit légèrement devant, soit légèrement derrière l'actuelle, ce qui aboutit à cette conclusion à première vue étonnante.

Il ne faudra donc pas compter sur la prochaine mise à jour pour gagner en performances. Si vous avez suivi les déclarations de la firme de Redmond, cela ne devrait toutefois pas vous surprendre : Windows 25H2 est en résumé une version dépouillée de Windows 24H2. La mise à jour se contente d'ajouter quelques fonctions et d'en supprimer certaines devenues obsolètes. Précisons qu'à la base, les tests de Phoronix se concentrent sur une comparaison entre Windows 11 25H2 et Ubuntu 25.10. Ce dernier est d'ailleurs systématiquement devant son homologue de chez Microsoft.