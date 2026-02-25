Le Galaxy S26 anticipe nos besoins, et ça change tout dans notre usage du smartphone

Samsung a présenté une nouvelle fonctionnalité basée sur l'IA pour ses Galaxy S26. L'automatisation des requêtes permet de valider des actions proposées par le système pour nous faire gagner du temps. Notre smartphone suggère activement des tâches en fonction de la situation et de nos habitudes pour anticiper nos besoins. 

samsung galaxy s26 prise en main 15
Crédit : Phonandroid

L'attente est enfin terminée, les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra ont été officiellement présentés par Samsung. Les nouveaux smartphones haut de gamme de la marque n'apportent que peu de nouveautés importantes en matière de matériel, mais intègrent quelques fonctionnalités logicielles alimentées par IA qui doivent bouleverser notre expérience au quotidien et notre rapport à l'appareil sur lequel on passe tant de temps.

En plus des améliorations apportées aux options déjà existantes, telles que Now Brief, Now Bar et Circle to Search, Samsung introduit deux fonctionnalités inédites. L'une d'entre elles est Now Nudge, qui suggère des actions en fonction du contenu affiché à l’écran. L'autre, qui nous intéresse tout particulièrement dans cet article, est une fonction dite d'automatisation des requêtes.

L'automatisation des requêtes transforme notre smartphone en assistant actif

Celle-ci anticipe vos besoins en analysant la situation en temps réel et vos habitudes d'utilisation. Elle nous propose alors des actions à réaliser par rapport au contexte. L'IA comprend que vous êtes en train de rentrer de soirée ? Elle vous propose alors de commander un Uber pour rentrer chez vous. Vous pouvez accepter ou décliner cette offre. Si vous donnez votre feu vert, l'IA se charge de commander le trajet, l'utilisateur n'intervient qu'au moment de valider le paiement.

Les éditeurs d'applications doivent développer un connecteur pour rendre leurs services compatibles avec cette fonction de Galaxy AI. Il faudra donc voir si beaucoup d'acteurs de l'industrie jouent le jeu. Si c'est le cas, notre manière d'utiliser notre smartphone Samsung risque de profondément évoluer.

L’automatisation des requêtes n'est malheureusement pas disponible en France dès le lancement des Galaxy S26. Samsung promet toutefois un déploiement dans le courant de 2026, possiblement avec One UI 9. Nous vous invitons à consulter notre prise en main des Galaxy S26 pour avoir nos premières impressions, en attendant nos tests complets dans quelques jours.


