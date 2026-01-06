Ce nouveau laptop ultra-léger signé Asus pèse moins de 1 kg

Asus présente ses nouveaux Zenbook A14, A16 et Duo, des PC portables aux caractéristiques techniques intéressantes et qui ciblent des besoins bien définis.

Quand on transporte son PC portable tous les jours pour aller au travail ou en cours, autant choisir une machine qui ne pèse pas trop lourd. Avec son ZenBook A14 présenté au CES 2026, Asus répond à ce besoin. Ce laptop affiche seulement 990 grammes sur la balance et se glisse facilement dans un sac à dos grâce à son format compact. Son autonomie annoncée jusqu'à plus de 33 heures et sa charge rapide 100 W finissent d'en faire un compagnon du quotidien des plus pratiques.

Son écran OLED de 14 pouces FHD (1 920 x 1 200p) au ratio 16:10, son processeur Snapdragon X2 Elite, ses jusqu'à 32 Go de RAM LPDDR5X, son SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 jusqu'à 1 To, ainsi que son support du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4 viennent compléter la fiche technique.

Un Zenbook A16 surboosté

Le Zenbook A16 est une alternative dotée d'un plus grand écran, de 16 pouces, mais il ne s'agit pas du seul changement entre les deux configurations. Embarquant une puce Snapdragon X2 Elite Extreme, Asus met en avant des performances très élevées pour un PC portable. Nous avons aussi, en option, un affichage OLED tactile avec définition 2 880 x 1 800p, fréquence de rafraîchissement à 120 Hz, pic lumineux à 1 100 nits et certification DisplayHDR 1000 True Black.

Avec jusqu'à 48 Go de RAM LPDDR5X, 2 To de stockage SSD PCIe 4.0 NVMe M.2, le Wi-Fi 7 et une puissance de charge de 130 W, ce Zenbook A16 en a dans le ventre. Une version allégée avec une puce Snapdragon X, un écran OLED 1 200p, 60 Hz et 300 nits, jusqu'à 32 Go de RAM, le Wi-Fi 6 et 68 W de puissance de charge est aussi proposée pour les plus petits budgets.

Enfin, Asus renouvelle son ZenBook Duo. La machine dispose de deux écrans OLED antireflets de 14 pouces, définition 2 880 x 1 800p, fréquence de rafraîchissement à 144 Hz et luminosité jusqu'à 1000 nits. On retient entre autres son clavier Bluetooth renforcé, qui profite du nouveau système MagLatch avec ses broches pogo rétractables pour un ancrage simple et pour passer d’un mode à l’autre facilement.

Prix et disponibilité

Toutes ces références seront disponibles en France au cours du premier trimestre 2026. Voici les prix indiqués par Asus :