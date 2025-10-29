Une mise à jour surprise Windows 11 26H1 arrive bientôt sur nos PC

On ne l'attendait pas, mais une mise à jour Windows 11 26H1 est bien dans les cartons chez Microsoft. Cette version ne sera par contre pas déployée sur tous les PC, et la plupart des utilisateurs devront attendre Windows 11 26H2 pour avoir accès aux nouveautés.

La mise à jour Windows 11 25H2 est disponible depuis quelques semaines. Depuis la bascule de Windows 10 vers Windows 11, Microsoft ne déploie plus qu'une nouvelle version majeure de son système d'exploitation par an, au deuxième semestre, aux alentours d'octobre. Nous n'avions donc plus eu de grande mise à jour au premier semestre depuis quelques années, mais cela serait sur le point de changer.

Microsoft se préparerait en effet à déployer une version Windows 11 26H1 en début d'année prochaine, nous apprend phantomofearth, une source fiable quand il s'agit d'anticiper les nouveautés arrivant sur Windows. Il explique qu'il y aura bien sûr des nouveautés liées à l'IA, mais que d'autres changements sont aussi prévus.

La version 26H1 vise les nouveaux PC Windows 11 ARM

Tous les ordinateurs ne seront pas compatibles avec Windows 11 26H1. Cette version est en fait prévue pour les nouveaux PC portables (et les PC de bureau compacts) équipés de la dernière puce ARM Snapdragon X2 Elite de Qualcomm. La mise à jour est développée pour rendre Windows compatible avec ces nouveaux composants, qui promettent des performances et une efficacité énergétique enfin à la hauteur face aux MacBook d'Apple. Windows 26H1 va assurer le support, mais Microsoft va aussi en profiter pour rendre disponibles de nouvelles fonctionnalités, certaines exploitant justement les capacités des Snapdragon X2 Elite.

Une version Windows 11 26H2 reste bien prévue pour l'automne 2026. Celle-ci sera bien prise en charge par tous les types de PC répondant aux caractéristiques requises pour installer Windows 11. Elle comprendra les nouveautés introduites par Windows 11 26H1 sur les autres appareils, ainsi que d'autres améliorations et évolutions.

La sortie de Windows 11 26H1 est attendue pour le début de l'année 2026, en même temps que la sortie des premiers PC embarquant une puce Snapdragon X2 Elite. Il n'est pas encore sûr que la mise à jour prenne officiellement ce nom, mais il existe en tout cas des références à une telle version.