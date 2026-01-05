Si l’on en croit ce test, Windows 11 est la pire version de Windows… mais il y a un hic

Le Youtubeur TrigrZolt a souhaité comparer côte à côte toutes les systèmes d'exploitation de Microsoft, de Windows XP à Windows 11, afin de déterminer lequel est le plus rapide. À en croire la vidéo, Windows 11 est une véritable catastrophe comparé à ses prédécesseurs. Seulement voilà, il y a un gros problème dans la méthodologie employée.

Difficile de nier que Windows 11 n'est pas très apprécié de ses utilisateurs. Beaucoup estiment que le système d'exploitation collectionnent les pires tares de Microsoft : la publicité à foison pour ses propres produits, un nombre de bloatwares atteignant des sommets, des choix de design discutables… sans compter l'intégration au forceps de de Copilot dans à peu près tout et n'importe quoi, insupportable pour ceux qui aimeraient échapper de temps en temps à l'IA.

Mais qu'en est-t-il vraiment de son efficacité ? En dehors de tous ses défauts plus ou moins esthétiques, tient-il la route face à ses prédécesseurs ? C'est ce qu'a voulu vérifier le YouTubeur TrigrZolt. Pour ce faire, celui-ci a mené une petite expérience. Il s'est muni de six ordinateurs portables, chacun faisant tourner une version différente de Windows, allant de Windows XP à Windows 11, puis a réalisé plusieurs tests afin de déterminer lequel est le plus rapide.

Windows 11 serait beaucoup plus lent que ses prédécesseurs…

Le premier test mené par TrigrZolt est celui du démarrage. La première revient à Windows 8.1, qui a affiché le bureau en premier, tandis que Windows 11 est arrivé en dernier. Pourtant, tous deux disposent de la fonctionnalité Fast Boot, qui permet en théorie d'accélérer le processeur.

Windows 11 est également une des version de l'OS occupant le plus d'espace de stockage sur son PC, avec un total de 37,3 Go réservé à lui seul. Il est beaucoup plus lourd que Windows XP, qui ne pèse que 18,9 Go, ce qui n'est en soi pas bien étonnant. Il n'est en revanche pas le pire dans cette catégorie, puisque cette place reivient à Windows 7 et ses 44,6 Go d'espace de stockage.

Windows XP ne cesse de remporter des médailles puisqu'il arrive également premier au test d'usage de la RAM avec seulement 0,8 Go en moyenne, contre 3,3 Go pour Windows 11 — chiffre qui grimpe même par moment à 3,7 Go. Pour aller plus loin, le Youtubeur tente également de déterminer quelle version peut ouvrir le plus d'onglet dans un navigateur web avant d'atteindre les 5 Go d'utilisateur de la RAM. Sans surprise, Windows 11 arrive encore une fois dernier avec 49 onglets, tandis que Windows 8.1 atteint les 252 onglets.

Autre test sur lequel Windows 11 arrive dernier : le temps d'ouverture des applications. Qu'il s'agisse de l'explorateur de fichiers, de Paint, de la calculatrice, d'Adobe Reader ou encore de VLC, le système d'exploitation est systématiquement plus lent que ses comparses.

Enfin, citons de la test d'autonomie, où Windows 11 se place encore une fois dernier avec 1 heure et 1 minute, bien que la différence avec la première place est ici très minime, à savoir environ 2 minutes, ce qui se remarquera à peine au quotidien.

…mais le test n'est pas très sérieux

À voir ces résultats, on serait bien tenté de tout laisser tomber et revenir sur ce bon vieux Windows XP. Mais si vous êtes pris d'une telle plulsion, on ne peut que vous conseiller de calmer vos ardeurs. Il est dans les faits très difficile de prendre au sérieux les conclusions de cette expérience, et ce, pour une raison simple : tous les Windows ne jouaient pas franchement à armes égales.

TrigrZolt a en effet fait le choix étrange de mener ses tests sur des Lenovo ThinkPad X220, un PC portable sorti en 2011, une époque où Windows 7 était la norme et où les appareils lui étaient nécessairement fabriqués avec ses caractéristiques en tête. De plus, ancienneté oblige, le PC est équipe d'un processeur Core i5-2520M, mais surtout de 8 Go de RAM seulement, ce qui est franchement limite pour faire tourner Windows 11 aujourd'hui.

Enfin, citons le fait ThinkPad X220 ne comporte évidemment pas de SSD, et que Windows 11 a dû se contenter d'un vieux disque dur pour espérer être à la hauteur. Bref, s'il existe évidemment pléthores de reproches que l'on peut faire à Windows 11, force est de constater que l'OS ne jouait pas vraiment à armes égales dans cette expérience, et que les résultats auraient sans nul doute étaient tout autre avec du matériel plus récent, et donc, plus adapté à ses besoins.