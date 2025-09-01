Windows 11 25H2 est disponible, mais cette mise à jour est-elle vraiment indispensable ?

Microsoft a lancé le déploiement de Windows 11 25H2. La mise à jour est en fait un embranchement de la version 24H2, allégée de fonctions superflues, et qui va progressivement être enrichie.

Microsoft annonce le déploiement de la version 25H2 de Windows (build 26200.5074) auprès des utilisateurs qui ont accès au canal Release Preview. Il s'agit de la dernière étape avant une disponibilité étendue à l'ensemble des systèmes compatibles. Mais vous n'avez pas forcément besoin de vous presser pour installer cette mise à jour, qui n'apporte grand-chose de nouveau en termes d'expérience utilisateur.

L'éditeur explique en effet que Windows 11 version 25H2 sera livré sous forme de package d'activation (eKB). “Windows 11, versions 24H2 et 25H2 utilisent une branche de services partagés. Cela signifie qu'ils partagent les mêmes nouvelles fonctionnalités et améliorations issues de nos efforts d'innovation continus”, précise l'éditeur. Pour l'instant, Windows 11 25H2 ne bénéficie donc d'aucune exclusivité par rapport à un Windows 11 24H2 mis à jour.

Windows 11 25H2 est pour l'instant un Windows 24H2 dépouillé

Windows 11 25H2 va même supprimer des fonctionnalités qui sont conservées sur Windows 24H2. Comme annoncé il y a quelques semaines, Microsoft a retiré PowerShell 2.0 et la ligne de commande Windows Management Instrumentation (WMIC) de cette nouvelle mouture de l'OS. La firme cherche à faire le ménage dans ce qui est devenue une véritable usine à gaz d'options et de fonctions. PowerShell 2.0 avait été introduit avec Windows 7 et est considéré comme “déprécié” par Microsoft depuis 2017 déjà. Il n'y avait plus de travail de développement pour ce service depuis cette date et il était amené à disparaître un moment donné, c'est désormais le cas.

On le savait aussi, Windows 11 25H2 permet sur les éditions Pro de désinstaller certaines applications préinstallées du Microsoft Store. Là encore, il s'agit de permettre de se débarrasser de services qui ne sont pas utiles et qui exploitent inutilement des ressources.

Il n'est pas urgent d'installer Windows 11 25H2 tout de suite sur son PC. Mais si vous le désirez, la mise à jour est disponible comme d'habitude via Windows Update pour les Insiders. Les ISO seront mis à disposition au téléchargement sur une page dédiée la semaine prochaine.