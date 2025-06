L’Autopilot des Tesla reste extrêmement dangereux : la preuve avec un train, et des enfants

Le Full Self Driving, la technologie de conduite autonome de Tesla, fait une nouvelle fois la Une… Et pas pour de bonnes raisons. Un collectif hostile au constructeur vient de réaliser un test avec un Model Y avec le FSD activé. Autant dire que les résultats obtenus sont très inquiétants, et remettent en question l'efficacité du système.

Alors que Tesla s'apprête officiellement à lancer sa première flotte de taxis autonomes le 22 juin prochain, sa technologie de conduite autonome refait parler d'elle. Et pas pour de bonnes raisons. En effet, The Dawn Project, un collectif qui milite notamment pour une plus grande protection et une meilleure sécurité des logiciels destinés au grand public, vient de réaliser un nouveau test du Full Self Driving (FSD).

Dans les rues d'Austin, les membres de l'organisation ont voulu tester les capacités du système de conduite dans une situation bien précise : lorsqu'un bus scolaire s'arrête pour déposer des enfants. Afin de coller au mieux à la réalité, le bus est donc garé sur le bas-côté, le bras mécanique avec le panneau stop déployé, tandis que des mannequins taille enfant ont été placés sur la route comme s'ils traversaient.

Le FSD de Tesla n'arrive pas à détecter un bus scolaire et des enfants

Autant le dire tout de suite, les résultats obtenus sont très inquiétants. Pour cause, le Model Y sous FSD utilisé lors du test a percuté à 8 reprises les mannequins. C'est simple, le système ne reconnaît jamais le bus à l'arrêt, le panneau Stop (pourtant bien visible sur le côté du véhicule) ou les mannequins. De quoi remettre sérieusement en question la fiabilité et l'efficacité de la technologie. Cela fait plusieurs années que The Dawn Project appelle justement à l'interdiction pure et simple du FSD sur les routes américaines.

Une demande restée sans réponse de la part de la NHTSA (ndrl : l'agence fédérale américaine en charge de la sécurité routière), alors que les accidents mortels impliquant le FSD se sont multipliés ces dernières années. En avril 2024 notamment, un cycliste a perdu la vie à Washington après avoir été percuté par une Model S avec le FSD activé.

Autre exemple récent, une Tesla Model 3 s'est retrouvé coincée sur une voie ferrée ce lundi 16 juin en Pennsylvanie. D'après le conducteur, le FSD était bien activé sur la berline électrique. Selon son témoignage, la voiture a choisi de contourner la barrière de la voie ferrée, avant de se retrouver bloquée sur les rails. Nous avons rapporté une histoire similaire dans nos colonnes l'an passé. Fort heureusement, le propriétaire a réussi à s'extirper du véhicule avant le choc avec un train de marchandises. Reste que l'implication du FSD n'est pas encore totalement sûr à 100 %. Par le passé, certains conducteurs imprudents n'ont pas hésité à rejeter la faute sur le système. Quoiqu'il en soit, ces deux affaires montrent que le FSD n'est pas infaillible et qu'il peut être à l'origine d'accidents terribles. Pas forcément rassurant, surtout quand on sait que Tesla teste actuellement le FSD en Europe en vue d'un lancement prochain.

Source : Engadget