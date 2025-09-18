Accident mortel impliquant l’Autopilot : Tesla règle un nouveau procès

Alors que Tesla présente son Autopilot comme la base de son avenir dans les voitures autonomes, cette technologie est impliquée dans plusieurs accidents mortels. Après un verdict rendu il y a quelques semaines condamnant la marque à payer 242 millions de dommages et intérêts, Tesla vient d’accepter de régler un nouveau procès pour homicide involontaire.

60 personnes. C’est le nombre de personnes qui, au 4 août, ont été tuées dans un accident impliquant l’Autopilot ou le mode Full Self-Driving (FSD) de Tesla, d’après un site qui recense les accidents mortels à partir d’une base de données fédérales. Ce n’est pas une nouveauté : l’Autopilot des Tesla reste extrêmement dangereux.

Face à cette tragique réalité, Tesla doit répondre de ses actes. Le constructeur vient d’accepter de régler un nouveau procès pour homicide involontaire lié à l’Autopilot d’une de ses voitures. Et ce n’est pas la première fois cette année.

L’Autopilot de Tesla encore impliqué dans un accident mortel : la marque accepte de trouver un accord

En 2019, une Tesla Model 3 lancée à plus de 95 km/h avec l’Autopilot activé a percuté un camion en Californie, à bord duquel un père et son fils de 15 ans, Jovani Maldonado. Ce dernier n’a pas survécu. Le New York Times a consulté un enregistrement de l’accident et déclare que le conducteur de la Tesla n’a ralenti qu’une fraction de seconde avant la collision. Dans leur plainte, la famille Maldonado désigne Tesla et le conducteur comme responsables, affirmant que l’Autopilot était défectueux.

Si d’ordinaire le constructeur soutient que, pour ralentir un véhicule, la responsabilité incombe uniquement au conducteur, cette fois-ci Tesla semble être davantage enclin à régler ce dossier plus rapidement. Ce revirement semble être dû à un verdict rendu il y a quelques semaines, à la suite d’un long procès qui mettait en cause une Tesla Model S avec l'Autopilot activé, après qu’un accident a causé la mort de Naibel Benavides, une femme de 22 ans, et fait un blessé. Surtout, les transcriptions du procès révélaient que Tesla avait menti à la police et dissimulé des preuves pour se couvrir. Le constructeur a été condamné à payer 242 millions de dollars de dommages et intérêts – une décision contre laquelle l’entreprise a fait appel.

Selon nos confrères de The Verge, alors que le procès Maldonado devait s’ouvrir d’ici la fin de l’année, Tesla et les plaignants ont finalement demandé au tribunal d’approuver un accord à l’amiable et l’affaire devrait être réglée pour une somme confidentielle. Le procès Benavides pourrait avoir créé un précédent, la majorité des procès pour homicide involontaire se terminant généralement par un règlement ou un abandon. Son verdict pourrait ouvrir la voie à d’autres victimes d’accidents impliquant l’Autopilot, plusieurs actions contre Tesla étant encore en cours.