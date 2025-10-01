Cette vidéo virale montre une Tesla qui roule toute seule, mais la réalité est toute autre

Une vidéo montrant une Tesla en conduite autonome a enflammé les réseaux. Son propriétaire affirme que la technologie change littéralement la vie. Mais le Full Self-Driving reste encore loin de tenir toutes ses promesses.

Depuis 2016, Elon Musk promet qu’une Tesla traversera les États-Unis sans intervention humaine. Neuf ans plus tard, cette démonstration n’a toujours pas eu lieu. Pourtant, certains passionnés continuent d’y croire et comparent déjà cette technologie à une révolution comparable au smartphone. Pour eux, le FSD (Full Self-Driving) représente l’avenir de l’automobile, malgré les doutes.

Concrètement, Tesla distingue deux systèmes : Autopilot, disponible de série, et le Full Self-Driving (FSD), proposé en option à près de 10 000 euros ou sous forme d’abonnement mensuel. Le FSD peut prendre en charge les intersections, les feux de circulation ou encore les changements de voie sur autoroute. Mais le constructeur rappelle qu’il ne s’agit pas d’une autonomie complète : les conducteurs doivent garder les mains sur le volant et rester attentifs. Officiellement, ce système reste classé au niveau 2 de l’automatisation, ce qui signifie que la responsabilité incombe toujours à l’humain.

Un fan affirme que sa Tesla a changé sa vie grâce au Full Self-Driving

C’est dans ce contexte qu’une vidéo TikTok a récemment attiré l’attention. Visionnée plus de 45 000 fois, elle montre un propriétaire de Tesla, connu sous le pseudonyme Chefnut, qui affirme que le Full Self-Driving est « l’avancée technologique la plus spectaculaire depuis le début de l’ère moderne ». Il assure que « la qualité de vie est multipliée par dix » une fois la voiture achetée, comparant même la technologie à des films de science-fiction comme Minority Report. Des déclarations qui séduisent une partie des fans, mais qui relèvent surtout de la mise en scène, car Tesla exige toujours la vigilance du conducteur.

Face à cet enthousiasme, les critiques se multiplient. La NHTSA, l’agence fédérale américaine de sécurité routière, enquête sur plusieurs accidents mortels impliquant FSD. Un fan a même tenté de rallier la côte Est des États-Unis avec un Model Y en laissant le système gérer la conduite : après seulement 96 km, il a fini dans une barrière avec plus de 20 000 dollars de réparations. Plus récemment, un collectif a testé le système face à un bus scolaire à l’arrêt : le véhicule n’a pas reconnu les mannequins censés représenter des enfants et les a percutés à plusieurs reprises. Pendant ce temps, des concurrents comme GM, Ford ou Mercedes avancent plus prudemment, avec des systèmes limités mais déjà homologués à des niveaux plus élevés de sécurité.