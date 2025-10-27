Cette vidéo montre une Tesla frôlant un crash d’avion, mais ne croyez pas ces fans qui félicitent l’Autopilot

Il y a quelques jours, une Tesla a évité un crash d’avion et a filmé ce moment fort. Devenue virale, la vidéo a été reprise par les fans de la marque qui se sont empressés d’attribuer les mérites de la manœuvre à la conduite autonome… à tort.

L’Autopilot et le Full Self-Driving, les systèmes d’aide à la conduite de Tesla, font encore parler d’eux. Rien que cette année, Tesla a été assignée en justice à plusieurs reprises, l’Autopilot de ses voitures ayant été impliqué dans des accidents mortels. Mais cette fois-ci, le contexte est différent.

Le 23 octobre dernier, peu après son décollage, un avion de l’Air Force Special Operations Command s’est écrasé dans un champ à Oklahoma City. Lors de sa chute, l’appareil a frôlé plusieurs voitures, dont une Tesla, qui a filmé l’événement grâce à sa caméra embarquée. La vidéo a d’abord été publiée sur TikTok, avant que les pro-Tesla ne s’en emparent (pour ne pas dire accaparer) pour vanter les mérites de la conduite autonome.

Des fans de Tesla félicitent à tort la conduite autonome pour avoir évité le crash d’un avion

Lorsque les fans de Tesla ont repartagé cette vidéo spectaculaire sur les réseaux sociaux, ils ont attribué l’intervention permettant d’éviter l’accident – qui est actuellement en cours d’enquête – au Full Self-Driving (FSD). Le problème ? C’est totalement faux.

Le conducteur a infirmé cette version des faits, déclarant : « Je conduisais manuellement, le FSD est vraiment bon, mais il aurait absolument percuté cet avion. » Or, cette vidéo avec la légende attribuant à tort l’évitement de l’accident au système d’aide avancé à la conduite est devenue virale, à tel point que même la mère d’Elon Musk l’a relayée, en plus du média russe RT et d’influenceurs pro-Tesla, tels que Nic Cruz Patane et Mario Nawfal, que Musk lui-même promeut souvent sur X (ex-Twitter).

Malgré le démenti du conducteur, aucun de ces comptes n’a publié de correction, selon nos confrères d’Electrek. Heureusement, la communauté X a pu apporter du contexte. Quoi qu'il en soit, cette désinformation est dangereuse : au-delà d’être mensongère, elle pourrait pousser certains conducteurs à relâcher leur vigilance – même inconsciemment – lors de leurs trajets. Pour rappel, l’Autopilot et le FSD ne permettent pas une conduite totalement autonome : ce ne sont que des systèmes d’aide à la conduite, ils ne remplacent pas le conducteur qui doit, à tout moment, être prêt à reprendre le contrôle du véhicule.