Tesla relance ce mode “fou” de sa conduite autonome qui fait sauter les limites de vitesse

Alors que ses systèmes de conduite sont scrutés par les autorités, Tesla fait un pas surprenant. Le constructeur réintroduit un mode de conduite agressif, longtemps mis de côté. Une décision qui ne passe pas inaperçue dans un climat déjà tendu autour de sa technologie autonome.

Depuis sa création, Tesla a bâti sa réputation sur l’innovation et la rupture technologique. Avec son système Full Self-Driving, la marque promettait de révolutionner la conduite automobile en supprimant progressivement l’intervention du conducteur. Présenté comme un pas vers la conduite totalement autonome, le FSD devait marquer une avancée majeure. Pourtant, malgré les annonces ambitieuses, les incidents signalés et les enquêtes ouvertes ont fragilisé cette image de pionnier.

Dans ce contexte, Tesla vient de réactiver un mode de conduite controversé : le mode « Mad Max ». D’après le média elektrek, ce paramètre intégré à la dernière version du système Full Self-Driving (Supervisé), permet au véhicule d’adopter un comportement plus rapide et plus audacieux sur la route, quitte à dépasser les limitations de vitesse.

Le mode Mad Max fait rouler les Tesla au-delà des limitations dans la dernière mise à jour du FSD

Introduit initialement en 2018, le mode Mad Max avait disparu après de nombreuses critiques. Il revient aujourd’hui dans la mise à jour FSD v14.1.2, aux côtés du mode Sloth (Paresseux), plus lent. D’après les notes de version, il autorise une conduite plus nerveuse, avec des changements de voie plus fréquents et des vitesses supérieures à celles du mode Hurry (Pressé). Des utilisateurs affirment déjà avoir observé des dépassements de plus de 20 km/h au-dessus des limites, ainsi que des arrêts incomplets à certains panneaux.

Ce retour intervient alors que Tesla fait face à plusieurs enquêtes officielles. La NHTSA mène actuellement quatre investigations sur le comportement du FSD, tandis qu’un procès oppose l’entreprise au DMV de Californie concernant la terminologie Full Self-Driving. Malgré ce contexte tendu, la marque poursuit ses mises à jour, estimant que le système reste sûr sous supervision humaine. Cette stratégie risque toutefois d’amplifier la méfiance déjà grandissante autour de la conduite autonome, un domaine où chaque erreur est scrutée de près.