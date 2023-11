La connectivité par satellite sur Android a du plomb dans l’aile, Qualcomm et Iridium cessent leur partenariat

La connectivité satellite est l’une des grandes innovations technologiques de l’année 2023. Pourtant, son adoption reste lente. Qualcomm et Iridium, deux grands noms du secteur annoncent la fin de leur collaboration.

Si Huawei, avec le Mate 60 Pro, est le premier fabricant à avoir proposé un smartphone capable de passer des appels et envoyer des messages par satellite, c’est Apple qui a le plus communiqué sur cette fonctionnalité, inaugurée avec les iPhone 14. La collaboration entre Qualcomm et Iridium qui était censée démocratiser l’envoi de SMS et les appels sans réseau cellulaire, en exploitant les satellites d’Iridium, connaît une fin brutale et prématurée.

Qualcomm a annoncé le non-renouvellement de son association avec Iridium, qui exploite des satellites de télécommunication. Pourquoi ce divorce alors que la connectivité satellite bidirectionnelle offerte par satellite démontre chaque jour son utilité ? Selon Iridium, les » deux entreprises ont développé et démontré avec succès la technologie », mais les fabricants de smartphones n’ont pas adopté Snapdragon Satellite. La faute sans doute à une implémentation un peu trop compliquée. Pour profiter pleinement de cette technologie, les smartphones doivent intégrer un modem compatible avec la Bande L, exploitée par la constellation de 66 satellites en orbite basse Iridium Next.

Qualcomm cesse sa collaboration avec les satellites Iridium, la fin de Snapdragon Satellite ?

La fin annoncée du partenariat avec Qualcomm, qui fabrique le Snapdragon 8 Gen 3, la puce pour smartphones la plus performante du moment, est un coup dur pour Iridium et tout l’écosystème Android. Cela dit, les dirigeants voient plutôt la fin de cette relation comme l’opportunité de « s’engager directement avec les équipementiers de smartphones, les autres fabricants de puces et les développeurs de systèmes d’exploitation de smartphones ».

Pour Matt Desch, président d’Iridium, la connectivité satellite représente toujours l’avenir du secteur. Il déclare : « nous sommes déçus que ce partenariat n’ait pas porté ses fruits immédiatement, mais nous pensons que l’industrie s’oriente clairement vers une augmentation de la connectivité par satellite dans les appareils grand public ».