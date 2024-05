Grâce à la RTX 4090, les pirates peuvent craquer des centaines de mots de passe par jour

La puissance des GPU modernes dépasse largement le cadre des jeux vidéo. La GeForce RTX 4090 de NVIDIA, une carte graphique de pointe, révèle sa capacité à déchiffrer des mots de passe complexes en un temps record. Une entreprise de sécurité a mené des tests édifiants qui le démontrent.

Connue pour sa capacité à améliorer les performances dans les jeux vidéo avec le path tracing par exemple, la GeForce RTX 4090 de Nvidia démontre également des capacités impressionnantes dans le domaine de la sécurité. Les tests menés par Hive Systems, entreprise de sécurité informatique, ont révélé que cette carte graphique peut décrypter des mots de passe en utilisant sa grande quantité de calculs,

Un algorithme de hachage est une méthode de cryptographie qui transforme les mots de passe en séquences complexes de caractères. Son but est de les rendre pratiquement impossibles à retrouver sous leur forme originale. Hive Systems a testé deux types d’algorithmes : MD5 et bcrypt. Le premier est plus ancien et moins sécurisé, tandis que bcrypt est plus robuste et largement utilisé pour renforcer la sécurité des données utilisateurs.

La GeForce RTX 4090 a mis moins d'une heure pour craquer un mot de passe complexe

Dans les tests, la GeForce RTX 4090 a mis une heure pour “craquer” un mot de passe avec l'algorithme MD5. Avec bcrypt, le même mot de passe prendrait environ 99 ans pour être décrypté. Cette différence montre pourquoi des organismes comme les banques, les services en ligne et les systèmes de gestion de bases de données privilégient ce dernier pour protéger les informations sensibles de leurs utilisateurs.

A lire également – RTX 4090 : attention aux arnaques, ces cartes graphiques vendues en ligne sont inutilisables

La robustesse d’un mot de passe et la diversité des caractères qu’il contient jouent également un rôle crucial dans la protection des données. Mais en matière de protection des données, il ne s'agit pas seulement de le combiner à un bon algorithme de hachage. Les entreprises mettent en œuvre plusieurs couches de sécurité, telles que l’authentification à deux facteurs, le chiffrement des données en transit et des audits de sécurité réguliers. Leur but est de garantir que les informations restent à l'abri des accès non autorisés. Ces pratiques combinées offrent une résistance solide contre les tentatives de piratage, même face à des CPU puissantes comme la RTX 4090.

Source : hivesystems