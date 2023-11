Samsung pourrait vraiment démocratiser ses smartphones pliables en 2024, d’après cette étude

2024 sera-t-elle l’année de la démocratisation des smartphones pliables ? C’est fort possible. Le plus grand fabricant de téléphones portables au monde envisagerait de lancer une nouvelle gamme de « foldables », si l’on en croit cette étude publiée par TrendForce.

Samsung a beau être le leader mondial des ventes de smartphones, il n’en subit pas moins les effets de la crise. La consommation est en berne, et cela se ressent sur le chiffre d’affaires du géant coréen, qui a baissé de 13 points au troisième trimestre 2023 par rapport à l’année précédente. Dans ce climat économique très morose, les dirigeants du chaebol ont une petite raison de se réjouir : les ventes de smartphones pliables progressent. Pour eux donc, c’est par ce type d’appareil que la croissance va revenir.

D’après un article publié par TrendForce, Samsung et les autres fabricants de smartphones sont plus actifs que jamais sur le secteur des appareils pliables. Ces trois derniers mois, pas moins de 13 nouveaux modèles ont été commercialisés, un record dans cette catégorie. Si les consommateurs ont certes plus de choix, il n’en reste pas moins que les Galaxy Z Flip 5, Honor Magic V2 et autre OnePlus Open restent des téléphones inabordables pour le client lambda, dans des tranches tarifaires tutoyant les 1700 à 1800 €. Motorola est la seule marque à avoir tenté une incursion dans le milieu de gamme, avec un Razr 40 à 700 € environ.

Samsung envisagerait enfin de lancer des smartphones pliables abordables

Qualité des matériaux et des composants, technologies de charnières innovantes et coûteuses, autant de facteurs qui font grimper la note des smartphones pliables que l’on trouve actuellement. Pour augmenter le volume des ventes, Samsung pourrait donc proposer une gamme de Galaxy Z Fold et de Z Flip moins onéreuse en rognant sur la qualité des matériaux.

Pour ce faire, la compagnie pourrait utiliser du plastique plutôt que du verre pour le corps du smartphone, incorporer des processeurs moins performants et moins coûteux que le Snapdragon 8 Gen 2. Le géant coréen ne sera en tout cas pas le seul à tenter de s’attirer les faveurs des clients. D’après TrendForce, « les livraisons pourraient atteindre 70 millions d’unités, soit environ 5 % du marché mondial des smartphones en 2027 ».