Les appels par satellite depuis n’importe quel smartphone, c’est pour bientôt

AST SpaceMobile, avec l'aide d'AT&T, vient d'annoncer la réalisation du tout premier appel vocal bidirectionnel par satellite, le tout sur un Samsung Galaxy S22. Cet exploit pourrait à l’avenir être réalisé sur d’autres appareils.

Le Galaxy S22 Ultra vient d'entrer dans l'histoire en devenant le premier smartphone à passer un appel vocal par satellite. Cet incroyable exploit a été réalisé grâce à un partenariat entre AST SpaceMobile et AT&T, et effectué à l'aide d'un appareil standard depuis le Texas vers un téléphone au Japon.

Le partenariat entre AST SpaceMobile et AT&T a utilisé le Galaxy S22 Ultra pour passer un appel au satellite BlueWalker 3. Une fois l'appel reçu par le satellite, il a été transféré vers le téléphone au Japon en utilisant un spectre AT&T comme intermédiaire. Les téléphones ont échangé avec succès les informations SIM et réseau par l'intermédiaire du satellite Bluewalker 3, une première. Cette approche innovante permet en théorie à n'importe quel smartphone équipé de la technologie 4G LTE de fonctionner.

Les appels par satellite vont bientôt se démocratiser

Si l’iPhone 14 a été le premier à offrir les communications d’urgence par satellite, il ne s’agissait jusqu’à présent pas d’un appel bidirectionnel, et surtout pas avec n’importe quel autre interlocuteur.

Le partenariat entre AST, AT&T et Vodafone pourrait potentiellement révolutionner la communication par satellite. Si les recherches sur cette application se poursuivent, diverses régions pourraient être connectées à l'aide de smartphones standard au lieu de moyens de communication spécialisés. Cela pourrait être particulièrement bénéfique dans les zones mortes cellulaires, où les tours cellulaires standard ne peuvent pas être installées.

Notons que l'entreprise a également fait appel à des ingénieurs de Vodafone, Rakuten et AT&T pour préparer et tester le BW3. Il s’agit donc d’un véritable exploit collectif, qui on l’espère, poussera d’autres acteurs majeurs de l’industrie à se lancer dans cette voie.

À l'avenir, tous les smartphones pourront passer des appels, envoyer/recevoir des textes et même obtenir une connectivité internet sans infrastructure coûteuse de tours de téléphonie cellulaire. Cela pourrait apporter la connectivité 4G/LTE et 5G à des zones reculées qui ne disposeraient autrement d'aucune infrastructure de connectivité. Il reste maintenant à voir quand cette technologie pourra être déployée plus largement au plus grand nombre.