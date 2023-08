Huawei lance le Mate 60 Pro, le premier smartphone capable de passer des appels par satellite

Huawei vient de revenir en force sur le marché des smartphones avec un nouvel appareil, le Mate 60 Pro, qui promet non seulement le retour de la 5G, mais également une fonctionnalité encore jamais vue sur les smartphones.

Alors que les lancements de smartphones sont habituellement annoncés à l’avance, Huawei vient d’introduire subitement son nouvel appareil haut de gamme, le Mate 60 Pro. Il succède directement au Mate 50 Pro de l’année précédente, que nous avions eu l’occasion de tester. Cette nouvelle itération promet de nombreux changements de taille, les voici.

Le Huawei Mate 60 Pro peut passer des appels par satellite

Tout d’abord, notons que le Huawei Mate 60 Pro est le premier smartphone au monde à être capable de passer des appels et envoyer des messages par satellite. En d’autres termes, même lorsqu’il n’y a pas de signal réseau là où vous vous trouvez, vous serez toujours en mesure de passer et recevoir des appels par satellite et de rester en ligne.

Cette fonctionnalité se distingue donc de ce que l’on connait déjà chez Apple avec les appels d’urgence par satellite. Comme leur nom l’indique, ils ne vous permettent que de contacter les secours, et ont à de multiples reprises déjà fait leurs preuves en sauvant la vie de nombreuses personnes. Avec la fonctionnalité de Huawei, vous pouvez désormais contacter n’importe quel proche, même dans les zones blanches.

Le Huawei Mate 60 Pro signe le retour de la 5G

Le Huawei Mate 60 Pro est propulsé par une puce Kirin 9000s avec 1 cœur à 2,62 GHz, 3 cœurs à 2,15 GHz ainsi que 4 cœurs à 1,53 GHz. La puce gravée en 5 nm est donc significativement moins rapide que les derniers SoC de Qualcomm, mais ses performances ne sont pas son atout principal.

La seconde nouveauté majeure de ce Huawei Mate 60 Pro est le retour de la 5G. Après les sanctions américaines de 2019, Huawei avait dû abandonner la technologie, l’entreprise ne pouvant plus s’appuyer sur les technologies américaines. Le fabricant chinois a finalement enfin contourné ces sanctions en utilisant un modem chinois.

Quelles caractéristiques techniques pour le Huawei Mate 60 Pro ?

En ce qui concerne le reste de la fiche technique du smartphone, Huawei a fait en sorte d’utiliser des composants haut de gamme. On retrouve à l’avant un écran FHD+ (2720 x 1260 pixels) OLED LTPO de 6,82 pouces avec de fines bordures et un rafraichissement de 120 Hz.

La partie photo est assurée par une caméra principale de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP ainsi qu’un capteur périscope de 48 MP offrant un zoom optique 3,5X et numérique 100X. Si cela peut sembler peu par rapport à certains rivaux, le Huawei Mate 60 Pro pourra toujours compter sur son partenariat avec XMAGE pour proposer des clichés de qualité. Le modèle de l’année précédente avait d’ailleurs été élu meilleur photophone à sa sortie chez DXOMARK.

La partie selfie est assurée par un appareil photo ultra grand-angle de 13 MP ainsi qu’un appareil photo 3D à détection de profondeur. Ces capteurs sont logés en haut de l’écran dans trois trous distincts, ce qui n’avait encore été jamais vu sur un smartphone.

L’autonomie est assurée par une batterie de 5000 mAh. Il faut compter sur une recharge rapide de 88W en filaire, 50W en sans-fil et pas moins de 20W pour la recharge inversée.

Quel prix pour le Huawei Mate 60 Pro ?

Comme on pouvait s’y attendre, le Huawei Mate 60 Pro n’est pour l’instant lancé qu’en Chine. Il est commercialisé à 6999 yuans, soit 888 euros hors taxes. C’est donc légèrement plus que le modèle précédent.

Quatre coloris sont disponibles, et tous s’inspirent de montagnes et de rivières locales : Vert Yachuan, Argent Baisha, Violet Nannuo et Noir Yadan. Le smartphone dispose de 12 Go de RAM et de trois versions de stockage : 256 Go, 512 Go et 1 To. Vous pouvez étendre le stockage jusqu'à 256 Go à l'aide d'une carte mémoire NM, contrairement à la plupart des concurrents. Il est livré avec HarmonyOS 4.0, et non Harmony NEXT, la version qui dit définitivement adieu à Android.

On imagine que le smartphone sera lancé en France, mais il ne faut probablement pas l’attendre avant au moins plusieurs mois. On vous tiendra évidemment au courant si Huawei donne plus d’informations à ce sujet.