Galaxy S24 : la connectivité par satellite pour communiquer même sans réseau se précise

Le ministre coréen de la Science, de la Technologie et des Communications déclare dans une interview vouloir proposer un smartphone permettant la communication par satellite en 2024. On comprend qu'il s'agira du Galaxy S24 et ses dérivés.

Même si la couverture 4G est presque totale et que la 5G se développe, il reste toujours des zones mal couvertes par le réseau mobile dans le monde. Pour y remédier, l'une des solutions est de permettre au smartphone de communiquer via satellite. Cela permet d'appeler ou d'envoyer des SMS sans aucune connexion cellulaire, ce qui est particulièrement utile dans une situation de détresse par exemple. L'iPhone 14 le permet déjà, et on s'attend à voir cette fonction sur les Pixel 8 et 8 Pro de Google.

Samsung pourrait bien rejoindre ses concurrents sur ce point. Dans une interview accordée à Yonhap News, Lee Jong-ho, ministre de la Science, de la Technologie et des Communications, déclare que les marques de smartphones nationales “envisagent de lancer l'année prochaine un service basé sur des normes permettant la transmission et la réception de données entre les appareils mobiles 5G et les satellites”. En clair : Samsung (leader en Corée depuis le départ de LG) proposerait la communication par satellite sur les Galaxy S24 attendus début 2024.

Samsung souhaite offrir la connectivité par satellite sur les Galaxy S24

La volonté du constructeur coréen n'est pas une surprise. En février 2023, il annonçait déjà l'établissement d'une communication 5G/satellite avec un modem de smartphone. Pour assurer une telle fonctionnalité, le processeur du mobile doit en avoir la capacité. C'est le cas du Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm par exemple, qui peut communiquer avec les satellites en orbite basse. Samsung prévoirait de lancer ses Galaxy S24 avec un Snapdragon 8 Gen 3 ou une puce Exynos 2400 suivant le marché, américain ou européen.

Posséder un smartphone capable de transmettre et recevoir des données via satellite est un plus non négligeable, surtout si on est enclin à se rendre dans des zones peu voire pas couvertes. Plusieurs histoires de personnes sauvées par le système prouvent bien qu'il ne s'agit pas d'un gadget, mais d'une fonction a minima utile, au mieux vitale. Réservée aux smartphones haut de gamme, de part l'obligation de posséder un processeur à la pointe, on espère qu'elle pourra rapidement se démocratiser pour un jour équiper par défaut nos smartphones.