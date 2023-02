Snapdragon Satellite : les appels d’urgence arrivent sur plusieurs smartphones Android

Qualcomm a annoncé la prise en charge de sa solution de messagerie bidirectionnelle Snapdragon Satellite par les fabricants de smartphones Honor, Motorola, Nothing, Oppo, Vivo et Xiaomi au Mobile World Congress (MWC).

Au début de l’année, Qualcomm lançait Snapdragon Satellite, une solution de messagerie bidirectionnelle en partenariat avec Iridium. Tout comme Apple et ses appels d’urgence par satellite sur l’iPhone 14, ce nouveau service permettra aux smartphones équipés de puces Qualcomm d’envoyer et de recevoir des appels et SMS même dans les zones où la couverture réseau est inexistante.

On ne savait jusqu’à présent pas exactement quels fabricants profiteraient de cette fonctionnalité, mais Qualcomm vient de donner une liste plus précise. Lors du MWC 2023, le géant américain a enfin annoncé qu'elle s'associait à plusieurs équipementiers Android dont l'objectif est d'utiliser le Snapdragon Satellite sur leurs futurs smartphones.

Quels fabricants Android vont utiliser Snapdragon Satellite ?

Qualcomm affirme que le Snapdragon Satellite sera utilisé dans les prochains smartphones de Honor, Motorola, Nothing, Oppo, Vivo et Xiaomi. Il n'y a aucune indication sur les appareils qui seront pris en charge, bien qu'il soit probable que l'appareil de Nothing avec la fonctionnalité équipée sera le Nothing Phone (2) « premium », qui a été confirmé récemment.

« En intégrant Snapdragon Satellite dans les appareils de nouvelle génération, nos partenaires seront en mesure d'offrir des fonctions de messagerie par satellite grâce à une constellation LEO mondiale mature et commercialement disponible, ce qui permettra aux abonnés du monde entier de communiquer en extérieur avec des prestataires de services d'urgence, ainsi qu'avec leur famille et leurs amis », a déclaré Francesco Grilli, vice-président de Qualcomm chargé de la gestion des produits, dans un communiqué.

En plus de pouvoir passer des appels d’urgence, Qualcomm semble dire qu’il sera également possible de communiquer avec sa famille et ses amis, mais nous ne savons pour l’instant pas quelles seront les restrictions.

Qualcomm n’a pas non plus mentionné d’autres partenaires tels que Samsung, qui avait refusé les appels d’urgence sur ses récents Galaxy S23. Les solutions actuelles ne seraient pas assez matures pour le fabricant coréen, qui travaille déjà à utiliser une alternative pour les prochains Galaxy S24 qui arriveront l’année prochaine.