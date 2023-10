Le Xiaomi 14 Pro peut remplacer votre marteau, la preuve en vidéo

Le Xiaomi 14 Pro n'est visiblement pas qu'un simple Xiaomi 14 un peu plus grand. La protection de son écran est différente, à tel point que le smartphone peut vous dépanner si vous n'avez pas de marteau sous la main, si si.



C'est un passage obligé pour tous les constructeurs de smartphones. Chaque nouveau modèle haut de gamme est en réalité une série qui décline un modèle du plus standard au plus puissant (et luxueux). Peu importe la marque d'ailleurs. Si l'on prend les dernières sorties en date, Apple le fait avec ses iPhone 15, Samsung avec ses Galaxy S24, Xiaomi avec les Xiaomi 14… En parlant de ses derniers, il est intéressant de constater que dès le numéro 2 de la série, le Xiaomi 14 Pro, on peut profiter d'une différence notable avec le “basique”.

Pas au niveau du processeur, un Snapdragon 8 Gen 3 dans le deux cas, ni au niveau de la RAM, tous deux pouvant en accueillir 12 ou 16 Go, et idem pour l'espace de stockage, de 256 Go à 1 To selon votre préférence. C'est au niveau de l'écran qu'il faut regarder. Déjà, la taille de celui du Pro est plus grande, 6,73 pouces, avec une définition de 3200 x 1440 pixels. Mais c'est en réalité la protection qui nous intéresse ici. Le Xiaomi 14 est protégé par du Gorilla Glass Victus, le Pro par du Xiaomi Longjing Glass, et ça change tout.

L'écran du Xiaomi 14 Pro est assez solide pour enfoncer un clou avec le smartphone



Assurer une protection optimale de l'écran d'un mobile, impossible de passer outre. Sans lui, on ne peut pas interagir avec l'appareil. Pour tester la solidité du Longjing Glass de Xiaomi, l'utilisateur @ShishirShelke1 sur X (Twitter) n'y est pas allé par 4 chemins : il s'est servi du Xiaomi 14 Pro comme d'un marteau pour enfoncer des clous dans un bout de bois. Comme on peut le voir sur la vidéo postée, il frappe à plusieurs reprises la tête de plusieurs clous avec l'écran, jusqu'à qu'ils soient complètement rentrés.

On pouvait raisonnablement s'attendre à une fissure ou au moins un éclat sur l'écran du Xiaomi 14 Pro après un tel traitement, mais non. Il n'y a pas la moindre trace sur la dalle et celle-ci fonctionne parfaitement. Nous ne vous conseillons pas pour autant de remplacer votre marteau par le mobile, mais au moins, vous savez que c'est possible.