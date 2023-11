Roborock Q8 Max et Q8 Max Plus : grosse chute de prix pour le Singles’Day !

Vous cherchez un bon aspirateur robot pas cher ? Ce bon plan est fait pour vous ! Vous pouvez dire adieu à la corvée de l’aspirateur car durant le Singles’ Day, les Roborock Q8 Max et Q8 Max Plus sont à prix réduit sur AliExpress.

Roborock Q8 Max à seulement 389 €

Roborock Q8 Max Plus à à seulement 479 €

Récemment sortis, les Roborock Q8 Max et Q8 Max Plus sont des aspirateurs de milieu de gamme qui ne manquent pas d’atouts. Vous pouvez ainsi bénéficier des dernières technologies sans vous ruiner. Les saletés sont aspirées efficacement grâce à une puissance d’aspiration de 5 500 Pa. La présence de 2 brosses en caoutchouc assure un nettoyage en profondeur tout en réduisant l’enchevêtrement de cheveux et poils. Efficaces sur le parquet, le carrelage, les tapis et la moquette, les Roborock Q8 Max et Q8 Max Plus sont capables d’éviter les obstacles grâce à une navigation intelligente. La cartographie des espaces est rapide, précise et détaillée.

La batterie de 5200 mAh permet à l’aspirateur de fonctionner jusqu’à 4h sans interruption, ce qui équivaut à une surface de 300m2. En plus de l’aspiration, les Roborock Q8 Max et Q8 Max Plus sont capables de nettoyer les sols grâce à leur serpillière intégrée. Ils disposent d’ailleurs d'un réservoir d’eau de 350ml. Le Roborock Q8 Max Plus profite en plus d’une base qui permet la vidange automatique de la poussière.

L’application vous permet de mettre en place des routines de nettoyage personnalisées et, en connectant votre aspirateur à Alexa, Siri ou Google Home, vous pourrez le commander à l’aide de votre voix.

Durant le Singles’ Day, les Roborock Q8 Max passe à 389 € au lieu du prix habituel de 499€ grâce au code EFR50 et au coupon de 15 € offert dès 300€ d'achat. Quant à lui, le Roborock Q8 Max Plus est affiché à 479 € au lieu de 699€ en utilisant le code AEFR100. Pour ces deux aspirateurs, la livraison gratuite est réalisée dans un délai de 3 jours.

