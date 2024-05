Le Pass Navigo Liberté + va débarquer sur Android avec une nouveauté de taille

Le Pass Navigo Liberté+ sera bientôt disponible sur smartphone Android compatible NFC. En effet, Ile-de-France Mobilités mène actuellement des tests pour proposer sa formule sans engagement sur mobile. Et pour l'occasion, l'abonnement élargit son offre en permettant enfin de voyage dans tout l'Île-de-France.

Alors que le Pass Navigo vient tout juste de débarquer sur les Galaxy Watch, Île-de-France Mobilités a une autre bonne nouvelle à destination des usagers des transports en commun parisiens.

En effet, vous connaissez peut-être le Pass Navigo Liberté +. Pour résumer, cette formule permet de vous déplacer sur le réseau parisien (RER, métros, bus et tramway dans Paris). Son attrait principal est qu'elle permet de payer uniquement les voyages que vous effectuez avec une facture envoyée à la fin de chaque mois. Sans engagement, cet abonnement se destine surtout aux usagers qui prennent de temps en temps les transports dans Paris et qui n'ont pas forcément besoin de souscrire à une recharge Navigo par semaine ou par mois.

Par ailleurs, elle présente d'autres points positifs, comme des tarifs avantageux par rapport à un ticket T+ classique (1,73 € contre 2,15 €) et surtout elle évite les interminables files d'attente à la borne pour acheter un billet. Vous validez, vous voyagez et vous êtes prélevé à la fin du mois. Néanmoins, le Pass Navigo Liberté + avaient deux problèmes :

l'impossibilité d'utiliser son Pass sur son smartphone

les zones concernées se limitent à Paris intra-muros

Le Pass Navigo Liberté+ arrive sur smartphone avec une belle surprise

Or, ces deux défauts pourraient bientôt devenir de l'histoire ancienne. Et effet et comme vient de l'annoncer IDF Mobilités sur son site Le Lab, l'établissement public teste actuellement l'intégration du Pass Navigo Liberté+ sur les smartphones Android compatibles NFC.

“Il vous permet de vous déplacer partout en validant à l'entrée et à la sortie (pour les trains et RER uniquement) de chaque trajet que vous effectuez, en ne payant qu'à la fin de chaque mois que ce que vous avez consommé”, écrit IDF Mobilités.

Une première bonne nouvelle donc. Mais l'autre nouveauté majeure, c'est la fin des zones sur le Pass Navigo Liberté +. Pour cause, avec cette formule remaniée, les usagers pourront voyager sur l'intégralité du réseau de transport d'Île-de-France Mobilités. Cela comprend donc toutes les lignes de métro, les lignes de RER/train en IDF, des lignes de bus IDF Mobilités, des OrlyBus et RoissyBus, des lignes de tram et Tzen, de tram express ou encore du funiculaire de Montmartre.

Des prix variables selon les zones

Fatalement, avec l'ouverture des zones, on peut dire au revoir au prix unique de 1,73 € pour les bus/tram/RER. Ainsi, une sortie vers la zone 3 sera facturée 2,56 € par exemple, quand un voyage vers la zone 5 coûtera 4 €. Mais ici encore, les tarifs restent plus attractifs qu'avec des tickets classiques.

Précisons que ce test ouvert au public vient de débuter ce 2 mai 2024 et qu'il est d'ores et déjà victime de son succès (il n'y a plus de place disponible pour l'instant). On ne sait pas encore quand le Pass Navigo Liberté + toutes zones sera accessible pour tout le monde. Qui sait, on peut espérer un lancement avec le début des JO peut-être le 26 juillet 2024. Peut-être en même temps que le Pass Navigo sur iPhone ? L'espoir fait vivre.