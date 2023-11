Galaxy S24 : la nouvelle IA de Samsung pourra traduire les appels en temps réel

Les smartphones phares Galaxy de Samsung qui seront lancés l'année prochaine offriront des traductions en direct des appels grâce à l'IA et à d'autres fonctions d'IA améliorées, a annoncé le géant technologique sud-coréen.

L'IA est le mot à la mode de l'année, et Samsung n’a évidemment pas voulu rater le train. Le géant coréen vient donc d’annoncer l’arrivée d’une « nouvelle ère » pour ses smartphones, grâce à Galaxy AI, sa propre intelligence artificielle.

Samsung affirme que Galaxy AI est une « expérience d'IA mobile complète, alimentée à la fois par l'IA sur l'appareil développée par Samsung et par l'IA basée sur le cloud, rendue possible par nos collaborations ouvertes avec des leaders de l'industrie partageant les mêmes idées ». Avant son arrivée sur les prochains Galaxy S24, on sait déjà à quelles fonctionnalités on peut s’attendre.

L’IA de Samsung va traduire les appels en direct

Samsung a donné des précisions sur une fonctionnalité qui sera intégrée à l'application de numérotation de ses téléphones : AI Live Translate Call, qui traduira ce que dit l'interlocuteur lors d’un appel, à l’image de Google Translate lors d’une conversation. « Les traductions audio et textuelles apparaîtront en temps réel au fur et à mesure que vous parlez, ce qui rendra l'appel d'une personne parlant une autre langue aussi simple que d'activer les sous-titres lorsque vous regardez une émission en streaming », explique Samsung.

Samsung n'a pas précisé les langues prises en charge, mais a indiqué que le système fonctionnait sur l'appareil, de sorte que les conversations ne quittent jamais votre téléphone. On devrait néanmoins voir une dizaine de langues au lancement, avec probablement davantage à l’avenir.

En plus de Galaxy AI, l'entreprise aurait également présenté son modèle d'IA générative appelé Gauss lors d'un événement cette semaine, qui alimentera apparemment des fonctionnalités sur des appareils mobiles à partir de l'année prochaine, ce qui signifie que Gauss sera également un élément clé de la gamme Galaxy S24.

La société indique que Galaxy AI arrivera “au début de l'année prochaine”, il semble donc probable que les fonctionnalités de Galaxy AI seront incluses dans la gamme de smartphones Galaxy S24, avant d’arriver dans davantage d’appareils plus tard. On ne sait cependant pas si les appareils existants seront ou non mis à jour pour supporter cette fonctionnalité.