Google donne des milliards de dollars chaque année pour soutenir Android face à iOS

A l'occasion du procès entre Google et le Ministère de la Justice américain, un responsable de la firme a fait des révélations sur certaines pratiques du géant du web. En effet, Google partage chaque année des milliards de dollars de revenus générés par son moteur de recherche avec des constructeurs de smartphones Android et des opérateurs. Des dépenses nécessaires pour lutter contre iOS selon lui.

Alors que Google a déployé la version stable d'Android 14 en octobre 2023 aux côtés des Pixel 8 et 8 Pro, le procès qui se tient actuellement entre le géant du web et le ministère de la Justice américain nous permet d'en apprendre plus sur les pratiques de la firme de Mountain View.

En effet, Jamie Rosenberg, cadre de l'entreprise en charge d'Android et du Google Play Store, a fait des déclarations sur le partage des revenus générés par son moteur de recherche. Chaque année, Google dépense des milliards de dollars avec des constructeurs d'appareils Android et des opérateurs téléphoniques comme Samsung ou Verizon.

Google partage les revenus du moteur de recherche pour protéger Android… et son monopole

D'après le responsable, ces dépenses sont essentielles pour garantir l'innovation autour d'Android et pour soutenir son écosystème face à son principal concurrent : Apple et iOS. “En partageant les revenus du moteur de recherche avec de fabricants de smartphones comme Samsung Electronics Co. et des opérateurs de téléphonie comme Verizon, Google garantit que ces entreprises disposent des ressources nécessaires pour promouvoir les nouveaux produits Android et les aider à les maintenir à niveau, en continuant à proposer des mises de sécurité par exemple”, a-t-il déclaré à la barre.

Pour rappel, la justice américaine a justement poursuivi Google pour violation des lois antitrust. Elle affirme que Google, en versant des milliards de dollars à Samsung et d'autres entreprises, s'est construit une position de monopole sur la recherche. De cette manière, Google Search est devenu le moteur de recherche par défaut sur les smartphones et les PC, au détriment de la concurrence. En échange de cette installation par défaut de Google Search, Google verse donc aux entreprises une partie des revenus publicitaires générés par les recherches.

Fait assez intriguant, si l'on en croit la déposition de Jamie Rosenberg, Apple fait également partie des bénéficiaires de ce partage de revenus, en l'échange de l'intégration de Google Search et des principales applis Google sur les iPhone.

Source : Bloomberg