Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 est un sacré monstre de puissance, voici nos premiers tests

Nous avons pu prendre en main un premier smartphone intégrant le Snapdragon 8 Elite Gen 5, et le passer sous une batterie de test. Le résultat est sans appel : l’Apple A19 est vaincu.

Le Snapdragon Summit de 2025 aura été l’occasion pour Qualcomm de dévoiler son tout dernier Snapdragon 8 Elite Gen 5. Le SoC à destination des smartphones haut de gamme promet beaucoup sur le papier, mais qu’en est-il en vérité ? Nous avons eu l’occasion de prendre en main un “reference design”, sorte de smartphone créé dans l’idée de tester la puce avec plusieurs benchmarks et la comparer avec le Snapdragon 8 Elite, certes, mais aussi à la compétition directe : l’Apple A19 de l'iPhone 17.

Rappelons tout d’abord que le reference design que nous utilisons pour ces benchmarks n’est que ça : un reference design. Ce qui sous-entend qu’il n’est pas un produit fini, mais est bien créé dans l’optique de tirer le meilleur de la puce. À ce titre, il intègre par exemple 24 Go de RAM LPDDDR5X, un fait rare pour ne pas dire inexistant dans le marché. Ceci étant dit, son format et son refroidissement sont typiques des smartphones modernes, et les conditions de test dans une salle de conférence blindée de journalistes chauffant l’atmosphère ambiante en dépit de la climatisation en font une plateforme de test finalement assez neutre.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 est bien le meilleur SoC mobile

Voici les résultats que nous avons pu trouver sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5 lorsque soumis à plusieurs benchmarks populaires :

Geekbench 6 : CPU 3710 (single core) / 11940 (multi core), GPU 23725 (OpenCL)

(single core) / (multi core), GPU 23725 (OpenCL) 3DMark Steel Nomad Light : 3159 / 23,40 FPS

3DMark Wild Life Extreme : 8413 / 50,38 FPS

3DMark Solar Bay : 14 429 / 54,87 FPS

AnTuTu v11 : 4264264

PCMark : 24193

Notez que sur Geekbench 6, un benchmark très polyvalent et moderne dans l’univers smartphone, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 fait essentiellement jeu égal sur le single core avec l’Apple A19. Cependant, en multi core, il le dépasse de près de 2000 points avec aise.

Le score sous Steel Nomad Light est particulièrement notable pour deux points. D’abord, il dépasse de près de 200 points l’Apple A19 à ses performances maximales. Mais surtout, il est essentiellement équivalent ou supérieur aux PC consoles portables les plus puissantes du marché, notamment la ROG Ally X ou la MSI Claw 8 AI+.

Le dernier classement AnTuTu en date donnait gentiment la première place au Red Magic 10S Pro+ avec un score de 2 947 567 points. Ici, nous dépassons allégrement la barre des 4 millions de points, une première sur le marché. Nos autres tests ne font finalement que confirmer l’évidence : le Snapdragon 8 Elite Gen 5 est bien le SoC mobile le plus puissant du marché.