Pourquoi cette voiture électrique Honda devrait bientôt changer de nom

Selon une source proche du constructeur automobile, Honda pourrait modifier le nom de la seule voiture électrique qu'il propose actuellement. La raison est simple bien qu’inattendue.



Contrairement à la plupart des constructeurs de voitures, Honda a mis du temps avant de prendre le virage de l'électrique. Après une Honda e sortie en 2019 puis retirée de la vente faute de succès, le fabricant japonais a retenté l'expérience avec la e:Ny1, à prononcer comme le mot anglais “anyone” qui signifie “n'importe qui”. Un nom censé refléter le fait qu'elle est accessible au plus grand nombre. Disponible en France dans une unique version nommée Advance, la e:Ny1 est une voiture correcte qui pourra cependant avoir du mal face à une concurrence féroce.

En dehors de l'Europe, la voiture existe sous deux formes en Chine et prend donc deux noms différents, à savoir e:NS1 et e:NP1. La différence se fait au niveau de la coentreprise qui la fabrique avec Honda, Dongfeng ou GAC. On sait que les modèles vont être restylés, une pratique qui consiste à effectuer quelques modifications sur un véhicule existant afin de le remettre au goût du jour. Cela peut concerner aussi bien son apparence que ses composants internes. À cette occasion, la e:N de Honda pourrait bien changer d’appellation.

Selon une source proche de l'entreprise automobile nippone, l'abandon du nom de e:N est très simple : “les clients chinois n'arrivent juste pas à le prononcer“. Cela peut prêter à sourire, mais c'est pourtant un élément essentiel dans la capacité d'une voiture à faire sa place sur un marché saturé.

Honda devrait conserver uniquement la dernière lettre et le chiffre, ce qui donnerait S1 et P1 en Chine, Y1 chez nous. L'Europe ne suivra donc pas exactement la même nomenclature pour éviter toute confusion avec la Audi S1 par exemple.

On ne sait pas exactement quand le changement sera effectif, mais ce qui est sûr c'est que la décision arrive trop tard pour concerner la e:NS2 sortie en Chine tout récemment. Ce modèle affichant une batterie de 68,8 kWh et une autonomie de 545 km pourrait d'ailleurs être lancé en Europe. En attendant, vous pouvez jeter un œil aux prochains véhicules électriques de la marque, leur design vaut le détour.

Source : Autocar