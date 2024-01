Les voitures volantes arrivent cette année, ce n’est plus de la science-fiction

Xpeng, un géant de l'automobile électrique chinoise, se lance dans la course aux voitures volantes avec deux prototypes. Grâce à un modèle d’hypercar et un monospace modulaire, l'entreprise entre dans la course de ces constructeurs qui cherchent à redéfinir les frontières entre ciel et route.

Les voitures volantes, autrefois reléguées aux films de science-fiction, sont en passe de devenir une réalité dès cette année. Alors que le Japon envisage la circulation de voitures volantes dès 2025 et que Hyundai prédit leur démocratisation d'ici 2030, le secteur automobile mondial prend doucement ce chemin. Ces développements préfigurent une transformation significative des modes de transport urbains et interurbains.

Cette tendance se concrétise déjà à travers divers projets innovants. Citons par exemple le taxi volant électrique et autonome qui a récemment obtenu son accréditation, ainsi qu'une voiture volante compacte. Cette dernière qui est capable de se garer dans un garage ordinaire, a même réussi son vol inaugural. Ces avancées technologiques sont suivies par des constructeurs comme Xpeng, un des plus grands constructeurs de voitures électriques en Chine, qui ambitionnent de repousser les frontières du possible.

Pour Xpeng, l'avenir de la mobilité se situe entre ciel et route

Ce géant de l’automobile électrique chinois fondé en 2014 vient de présenter 2 modèles. Le premier prototype d'Xpeng, l'eVTOL, est une fusion entre une hypercar et un aéronef. Elle possède un design futuriste, servi par des lignes aérodynamiques qui ne sont sans rappeler une certaine Lykan Hypersport vue dans Fast and Furious. Ce modèle se distingue par des rotors rétractables, permettant un passage fluide de la route au ciel. Prévu pour 2024, ce modèle, estimé à 130 000 euros, associe luxe et innovation, avec un poids ciblé aux alentours de 1 000 kg. Néanmoins, son autonomie et ses performances restent pour le moment un mystère.

En contraste, le deuxième prototype est un monospace modulaire. Ses lignes nous rappellent le Renault Espace des premières générations qui se serait croisé avec le Tesla Cybertruck. Celui-ci est conçu comme un concept modulaire : la voiture, elle-même est le vaisseau mère ou transporteur terrestre. C'est un véhicule hybride ou électrique qui est conçu pour la conduite sur route. Il peut accueillir jusqu'à cinq passagers. La partie innovante et distinctive de ce modèle est le drone volant intégré qui peut transporter deux personnes et est capable de voler de manière autonome ou manuelle. Cette combinaison offre une flexibilité unique, permettant aux utilisateurs de choisir entre la mobilité terrestre traditionnelle et le vol. Son prix n’ayant pas encore été dévoilé, il est également prévu pour une commercialisation en 2024.

Source : Autohome