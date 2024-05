La Volkswagen ID.3 améliore sa formule avec un nouvel écran, ChatGPT et plus de puissance

Volkswagen ne semble pas prêt à abandonner sa gamme ID.3, bien au contraire. Après le récent lancement de la version GTX, la citadine électrique profite de quelques améliorations bienvenues comme un nouvel écran d'infodivertissement, une meilleure autonomie ou encore l'intégration de ChatGPT. On fait le point sur les nouveautés.

Après l'arrivée en mars 2024 des ID.3 GTX et GTX Performance, des versions sportives de sa citadine électrique compacte dotées de 286 et 326 chevaux, Volkswagen a décidé d'harmoniser le reste de la gamme.

Comme vous le savez peut-être, les modèles GTX ont intégré un tout nouvel écran d'infodivertissement de 12,9″ avec une interface plus intuitive. Le volant multifonction a également été retravaillé pour plus d'ergonomie. Le sélecteur de mode de conduite a par exemple migré sur la colonne de direction comme sur l'ID.7 pour plus de praticité.

L'ID.3 fait peau neuve avec des améliorations bienvenues

Ces modifications, saluées par les conducteurs, font désormais leur entrée sur les précédents modèles de l'ID.3. Volkswagen vient de confirmer la bonne nouvelle dans un communiqué de presse. Mais ce n'est pas tout. Pour l'occasion, la citadine électrique va profiter de quelques améliorations bienvenues.

Par exemple, l'ID.3 se met enfin à l'IA avec l'intégration à bord de ChatGPT, tandis que l'assistant vocal IDA peut désormais répondre aux questions des passagers/conducteur en accédant à des bases de données en ligne comme Wikipédia. La voiture se dote aussi d'une nouvelle application Bien-être, pensée pour améliorer le confort en modifiant l'éclairage, la climatisation ou en proposant certaines playlists relaxantes. L'ensemble audio fait également peau neuve, du moins sur l'ID.3 Pro S. En effet, la variante Grande Autonomie peut recevoir en option un système de 480W signé Harman Kardon.

A lire également : Les Volkswagen ID.4 et ID.5 font le plein de nouveautés en 2024 et baissent de prix !

Plus de puissance et d'autonomie sur l'ID.3 Pro S

Côté motorisation, il y a du nouveau également. Du moins sur la Pro S. En effet, la puissance totale passe ainsi de 150 à 170 kW, soit environ 231 chevaux. Précisons que ce gain sera proposée en option en France via le programme Fonction à la demande, une nouveauté chez Volkswagen. Ces bourrins supplémentaires permettent à la compacte d'effectuer le 0 à 100 km/h en 7,1 secondes. Et si la batterie de 77 kWh demeure inchangée, l'autonomie grimpe à peu sur l'ID.3 Pro S pour atteindre les 559 km en cycle mixte WLTP.

Autre bonne nouvelle, la recharge jouit de quelques retouches appréciables. Ainsi, l'ID.3 Pro S dispose enfin d'un système de préconditionnement de la batterie. “La batterie est chauffée à la température optimale afin de pouvoir être chargée avec une puissance maximale allant jusqu'à 175 kW. Cela permet de réduire le temps de charge de plusieurs minutes, notamment en hiver”, explique la marque allemande.

On note enfin l'intégration de différentes aides à la conduite comme :

un planificateur d'itinéraire amélioré

le régulateur de vitesse adaptatif ACC

le freinage d'urgence autonome Front Assist avec surveillance des piétons et des cyclistes

système de maintien de voie Lane Assist

système d'alerte des dangers de la circulation Car2X

conduite semi-autonome Travel Assist

Park Assist Plus (avec fonction pour se garer à distance via une appli compagnon)

Pour l'instant, nous n'avons pas encore d'informations sur les éventuelles modifications de prix apportées par Volkswagen sur ces nouvelles ID.3 ou encore sur la date de disponibilité de ces versions remaniées. Nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons de plus amples informations sur ces points spécifiques.