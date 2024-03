Apple Car : voici à quoi aurait ressemblé la voiture, ce n’est pas ce qu’on imaginait

Malgré l'abandon du projet, on en apprend un peu plus sur l'Apple Car. La voiture électrique se serait rapproché d'un modèle au design particulier qui aurait sans doute divisé les foules à sa sortie.



Les adaptes de voitures électriques et de produits Apple attendaient sûrement beaucoup du Projet Titan. Derrière ce nom de code qui en impose se trouve l'Apple Car, une watture siglée de la célèbre pomme croquée. Mais les dernières nouvelles la concernant n'étaient pas encourageantes. Malgré un travail en interne débuté en 2014, le véhicule n'aurait pas vu le jour avant 2030 au plus tôt. Une longue attente qui laissait quand même un espoir. Puis c'est la douche froide.

Acceptant de perdre les milliards de dollars investis, Apple abandonne son projet de voiture électrique. La firme veut se recentrer sur l'intelligence artificielle. Les raisons d'une telle décision sont assez floues, même si on pense que cela a un rapport avec les ambitions de l'entreprise concernant le système de conduite autonome. Elle visait en effet le niveau 5, le plus élevé possible, et envisageait une voiture sans pédale ni volant. Il ne reste désormais que des idées et des concepts, parmi lesquels le design de l'Apple Car, proche d'un véhicule existant.

Voici à quelle voiture aurait pu ressembler l'Apple Car

C'est Mark Gurman qui dévoile l'information sur Bloomberg. “Vers 2020, le design de la voiture Apple ressemblait au Canoo Lifestyle – une fourgonnette futuriste aux bords arrondis – mais elle avait des fenêtres noires foncées avec une teinte réglable. Il y avait un toit ouvrant entièrement en verre, un extérieur d'un blanc pur et des pneus à flancs blancs avec un centre noir. L'avant et l'arrière étaient identiques, de manière à donner l'impression que vous rouliez toujours en avant“. La photo ci-dessous montre une Canoo Lifestyle afin de se faire une idée.

L'intérieur de l'Apple Car a été modifié plusieurs fois au fil des ans, mais la firme souhaitait quelque chose de minimaliste. Les sièges auraient été hauts de gamme, dans la veine de ce que l'on trouve dans un jet privé ou une limousine. Cela donnait l'impression d'être dans une “bulle profilée“, a-t-on expliqué au journaliste. Au total, 4 personnes pouvaient s'installer confortablement dans le véhicule et les sièges pouvaient basculer entre plusieurs configurations : classique, fauteuil inclinable ou fauteuil avec repose-pieds.

Des écrans de la taille d'iPad étaient suspendus au toit de la voiture pour accéder aux commandes utilisées fréquemment. En résumé : l'Apple Car se rapprochait vraiment de que l'on imagine d'une voiture futuriste. Il n'est pas sûr que son design global tout en rondeur aurait fait l’unanimité cependant.