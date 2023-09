Voici la Cupra Dark Rebel, la voiture électrique complètement folle du constructeur espagnole

Cupra a profité du salon de l'auto de Munich pour exposer les modèles qui sont attendus dans les prochains mois. Mais c'est surtout la Cupra DarkRebel qui a fait tourner toutes les têtes avec son design futuriste.

En quelques années seulement, Cupra est devenue la locomotive de Seat. Des modèles tels que la Cupra Formentor ou encore la Cupra Born 100 % électrique voient leurs chiffres de vente exploser, à tel point que la jeune marque est devenue l'un des constructeurs à la croissance la plus rapide en Europe. Pour garder sa dynamique plusieurs nouveaux modèles sont attendus dans les prochains mois (Cupra Tavascan et Cupra Raval pour les électriques, Cupra Terramar côté hybrides), dont certains étaient visibles sur le stand de Cupra lors de l'IAA qui se tient actuellement à Munich.

Mais la vraie star du salon reste la Cupra DarkRebel, un shooting break électrique au design pour le moins osé. Cupra a poussé tous les curseurs à fond pour ce modèle, dont la genèse remonte à un modèle numérique d'abord créé pour Metahype, un espace dédié de la marque dans le Metaverse. Mais à l'IAA, c'est carrément une Cupra DarkRebel roulante qui a fait le show. Une voiture électrique au look volontairement provocateur, qui invoque à la fois la Batmobile délirante du film de Tim Burton avec son impressionnant capot profilé sans fin, ou encore son diffuseur arrière XXL.

S'agissant d'une jeune marque, le directeur du design Jorge Diez nous a précisé que Cupra n'avait aucun héritage à respecter et que tout était permis. Pour ajouter au côté extravagant de cette voiture électrique, les portes électriques ont une ouverture à élytre, tandis que la peinture a nécessité sept couches pour obtenir un effet métal liquide digne du T-1000 de Terminator 2.

Une supercar échappée d'un jeu vidéo

Conçue à l'aide du célèbre moteur Unreal Engine, la Cupra DarkRebel semble tout droit tirée d'un jeu vidéo avec ses surfaces de bodybuilder et sa technologie d'éclairage qui lui confère un regard presque humain. À propos d'éclairage, le show car inaugure une nouvelle technologie originale avec sa signature lumineuse à trois triangle qui est directement intégrée dans la carrosserie. Pour ce faire, la peinture qui joue sur les reflets avec son effet chromé, a été travaillée au laser pour laisser passer la lumière. Une fois éteint, les phares disparaissent dans la matière. Bluffant en attendant pourquoi pas, une version homologuée dans le futur.

Autre détail de conception atypique, la Cupra DarkRebel a profité du soutien de la communauté Cupra pour le rendu final. En effet, le constructeur avait mis en ligne un configurateur virtuel baptisé Hyper Configurator lors du lancement de la version virtuelle. Au total, plus de 270 000 configurations ont été réalisées. Une base conséquente qui a servie à Cupra pour façonner la version physique de la Dark Rebel.

Impression 3D et procédés de fabrication écologiques

Identique en tous points à l'original numérique, celle-ci a représenté un véritable challenge pour sa construction. Certains pièces telles que la console centrale perforée, étaient impossible à créer avec les techniques standards qui sont actuellement utilisées dans les usines. Pour surmonter cet obstacle, Cupra a eu recours à l'impression 3D, qui permet en outre de limiter les chutes qui finissent au rebut.

Cette démarche de développement durable se retrouve dans les choix de matériaux. À l'inverse des marques Premium, Cupra s'est éloigné du cuir ou du bois véritable, préférant par exemple utiliser du bambou qui compose 90 % du plancher de la Cupra DarkRebel. Des matériaux recyclés ont aussi été utilisés tandis que les sièges font appel à la technologie de 3D Knitting (tricotage en 3D) afin là encore de limiter le gâchis.

Une batterie de 70 kWh pour la Cupra DarkRebel

Au premier regard, il est évident que l'aérodynamique a joué un rôle énorme dans la conception de la Cupra DarkRebel. Il suffit d'observer l'énorme admission d'air à l'avant, ou le diffuseur sur dimensionné à l'arrière pour s'en convaincre. Car même s'il ne s'agit que d'un show car, il s'agissait d'après Jorge Diez de concevoir une voiture à l'instar des modèles de série.

Et si la voiture en impose visuellement, elle ne fait pas non plus dans la discrétion avec ses 4,5 m de long, 2,2 m de large et 1,3 m de haut. Montée sur de grandes roues (un classique en termes de design), la Cupra DarkRebel semble littéralement posée sur la route. Le conducteur et son passager prennent place dans des sièges qui sont intégrés étonnamment bas pour une voiture 100 % électrique. Pour ce faire, il a fallu intégrer la batterie ailleurs que dans le plancher comme c'est aujourd'hui la norme sur le marché de la voiture électrique.

D'une capacité de 70 kWh, celle-ci prend donc place derrière les deux uniques sièges. Une intégration qui a été facilitée par la carrosserie de Shooting Brake de la Cupra DarkRebel si l'on en croit Werner Tietz, le vice-président chargé de la Recherche et Développement de Cupra. Basée sur la plateforme 800 Volts qui autorise une puissance de recharge plus élevée, la batterie alimente un unique moteur placé sur l'essieu arrière, mais dont la puissance n'a pas été précisée. L'absence de moteur avant permet de libérer de la place pour un frunk (coffre avant) qui vient compléter le coffre situé à côté de la batterie.

Un mot enfin sur l'habitacle avec sa console centrale solidaire du tableau de bord, qui s'avance pour ajuster le volant en fonction de la taille du conducteur. Le volant s'inspire à la fois du jeu vidéo à grand renfort de LED là aussi, mais aussi de la compétition. Il devance un écran numérique dédié à l'instrumentation tandis qu'un deuxième écran panoramique prend place sous le pare-brise. Celui-ci fonctionne par projection, avec le projecteur qui est directement intégré dans le plafonnier. Il peut afficher des informations diverses liées à la conduite, et même la télémétrie, le chrono et le tracé d'un circuit quand le mode de conduite Exponential Cube est activé. Preuve supplémentaire, s'il en fallait, des origines vidéoludiques d'une voiture électrique comme aucune autre.