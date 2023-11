Voitures électriques : pourquoi les bornes de recharge sont devenues des rings de boxe

Les coups de sang à la pompe ne sont pas l'apanage des conducteurs de voitures thermiques. En effet, les propriétaires de voitures électriques sont de plus en plus nombreux à perdre leur calme aux bornes de recharge. Depuis quelques mois, nos voisins britanniques constatent une multiplication des bagarres aux stations de recharge. Explications.

Non, les coups de sang à la pompe ne sont pas l'apanage des conducteurs de voitures thermiques. Les propriétaires de voitures électriques peuvent également perdre leurs nerfs et en venir aux mains aux bornes de recharge. Comme le rapportent nos confrères britanniques du Telegraph, les opérateurs de stations de recharge constatent depuis quelques mois une augmentation nette des incivilités et des bagarres sur leurs différents sites.

Un phénomène également appelé “Charge Rage”. Pour le PDG de Moto Ken McMeikan (ndrl : il s'agit du plus grand gestionnaire de bornes de recharge sur les autoroutes britanniques), le réseau électrique vieillissant du pays est le premier responsable de cette situation. En raison d'un manque de puissance, les différents opérateurs n'ont actuellement pas les moyens de déployer davantage de bornes selon lui.

Le réseau électrique britannique pointé du doigt

Résultat, lorsque la demande est particulièrement forte, comme lors des vacances de la Toussaint ou de Noël par exemple, les files d'attente peuvent atteindre des proportions démesurées. En fin d'année 2022, certains propriétaires anglais de voitures électriques ont attendu près de 6 heures pour accéder à une borne sur les stations les plus fréquentées du pays.

Sans surprise, certains perdent patience et manifestent leur colère contre les employés des stations ou bien contre les autres automobilistes. “Les gens ont besoin de conduire leurs voitures électriques sans être angoissés par l'autonomie, sans queue interminable et sans incivilités, mais lors des pics saisonniers, nous subissons tout ça”, assure Ken McMeikan.

Pour mettre fin aux tensions à la borne, Moto a été contraint d'engager des agents de sécurité sur les stations d'Exeter, de Rugby et de Wetherby afin d'éviter d'éventuelles rixes entre automobilistes. Le PDG de Moto, lui aussi propriétaire d'une voiture électrique, a pourtant alerté le gouvernement britannique sur ce problème.

La réponse du gouvernement britannique se fait attendre

“Je leur ai dit que le réseau n'avait pas les capacités suffisantes maintenant pour délivrer la puissance dont nous avons besoin et quand nous en avons besoin. Si nous n'avons pas cette quantité d'énergie garantie, et bien dans les années prochaines à chaque Noël, chaque Pâque, chaque vacances d'été sera l'équivalent d'une pénurie d'essence et de diesel”, estime-t-il.

Le patron a d'ailleurs répété à Jesse Norman, le ministre britannique des Transports et de la Transition écologique, que ces employés étaient les premières victimes des utilisateurs excédés par ces temps d'attente interminables.

Notez que Ken McMeikan n'est pas le premier acteur du secteur à se plaindre du manque de puissance offerte par le réseau électrique du pays. Le PDG de Gridserve, l'un des principaux opérateurs de bornes de recharge outre-Manche, a été contraint d'investir dans des générateurs supplémentaires pour répondre à la demande. “Les autorités ne règlent pas le principal problème, qui est l'alimentation en électricité”, conclut-il. Du côté de Moto, le gestionnaire n'a pas eu d'autres choix que de demander des permis pour installer 25 fermes à panneaux solaires près de ses stations pour fournir l'énergie suffisante.

A l'heure actuelle, plus de 850 000 voitures électriques circulent en Grande-Bretagne, et 2 voitures neuves vendues sur 10 en août étaient un modèle watté. Un chiffre qui va forcément grimper dans les années à venir, puisque le Royaume-Uni s'est engagé à ce que la moitié des voitures fabriquées soient zéro émission d'ici 2030. Rappelons toutefois que le gouvernement britannique a récemment fait machine arrière sur la fin de la motorisation thermique, en repoussant l'échéance en 2035 et non 2030. Soit un calendrier identique à celui de l'Union européenne.

La France encore préservée du Charge Rage

En France, des incivilités ont aussi été observées aux stations de recharge : câbles de recharge arrachés, des propriétaires de voitures électriques qui laissent leur véhicule garé sur une borne pendant une longue durée, des voitures thermiques qui stationnent sur des zones réservées aux VE… La situation reste toutefois moins problématique qu'au Royaume-Uni, notamment grâce à un réseau bien plus développé.

Pour cause, l'Hexagone reste le numéro 2 de la recharge en Europe, tandis que le cap symbolique des 100 000 bornes promis par le gouvernement a été atteint en mai 2023. Pour les autorités, l'objectif est maintenant d'assurer un maillage efficace du territoire. Pour y parvenir, les collectivités territoriales ont d'ailleurs depuis peu l'obligation de planifier l'installation des bornes dans le cadre d'un schéma directeur comme le rappellent nos confrères du Figaro.

Source : The Telegraph