Nissan accélère son électrification avec 16 nouveaux modèles d’ici 2026

Pour rester dans la course face à une concurrence toujours plus féroce, Nissan vient de présenter sa nouvelle stratégie. Baptisée The Arc, ce plan est conçu d'après le constructeur pour générer de la valeur et améliorer sa compétitivité. Parmi les mesures annoncées, on retiendra le lancement de 16 nouveaux modèles électriques.

A l'image de nombreux constructeurs automobiles, Nissan a décidé de mettre les bouchées doubles pour électrifier son catalogue. Une nécessité face aux échéances fixées par l'Union Européenne, qui prévoit notamment l'interdiction des ventes de voitures thermiques neuves dès 2035 sur le Vieux Continent.

En septembre 2023, la marque japonaise a ainsi tirer un trait définitif sur les modèles thermiques en Europe (aucun nouveau modèle ne verra le jour). Attention, les modèles existants actuellement comme le Nissan Juke, le Qashqai ou encore le X-Trail restent disponibles à la vente et le resteront jusqu'à la fin de leur carrière respective.

Mais visiblement, les ambitions de la firme nippone n'étaient pas assez grandes. En ce mardi 26 mars 2024, Nissan vient de présenter sur son site officiel sa nouvelle stratégie pensée pour “générer de la valeur, et améliorer sa compétitivité et sa rentabilité”.

Nissan revoit sa stratégie pour rester compétitive

Baptisé The Arc, Nissan vise avec ce plan à renforcer son catalogue, à développer de nouvelles méthodes de fabrication, à nouer des partenariats inédits et surtout à accélérer son électrification. Ainsi, la société vise par exemple à augmenter ses ventes annuelles d'un million d'unités et à porter sa marge opérationnelle à plus de 6 % d'ici la fin de l'exercice 2026.

Pour atteindre cet objectif, Nissan compte notamment accélérer sa transition énergétique. Parmi les 30 nouveaux modèles annoncés à venir lors des trois prochaines années, 16 seront électrifiés (ndrl : Nissan ne fait malheureusement pas la distinction entre 100 % et hybride/hybride rechargeable). D'ici 2030, l'entreprise veut avoir dans son catalogue 34 modèles électriques “pour couvrir tous les segments”. Cette offre variée représentera à termes 40 % du mix des ventes à l'échelle mondiale d'ici 2026 (60 % à l'horizon 2030).

Nissan promet de baisser les coûts des VE

Attention, précisons toutefois que ces 34 modèles ne verront pas tous le jour en Europe. Concernant le Vieux Continent, il faudra se contenter de seulement six modèles électrifiés inédits entre 2024 et 2030. Mais ce que l'on retiendra surtout dans les mesures avancées par Nissan, ce sont les nouvelles méthodes en développement pour réduire le coût des voitures électriques.

Pour diminuer les prix de 30 %, Nissan va s'appuyer notamment sur :

la fabrication de véhicules électriques par segment

l'intégration des groupes motopropulseurs

la conception modulaire de nouvelle génération

les achats groupés

les innovations en matière de batteries

Sur ce dernier point, l'entreprise annonce également des batteries améliorées dans les chimies Li-Ion NCM, LFP (Lithium Fer Phosphate) et états solides. Sur les batteries Li-Ion NMC par exemple, Nissan promet de réduire de moitié le temps de recharge rapide et d'augmenter la densité énergétique de 50 % par rapport aux batteries qui équipent actuellement l'Ariya.