Ford veut aussi sa voiture électrique à moins de 25 000 €, mais elle n’est pas prête d’arriver

Avec le départ prochain des modèles Fiesta et Focus, Ford laisse entrevoir la possibilité d'introduire un modèle électrique compact pour moins de 25 000 euros d'ici 2026. Ce véhicule ciblerait les utilisateurs européens désireux de s'orienter vers des options économiques. Ce futur modèle pourrait bien être une alternative intéressante aux SUV électriques.

Ford se prépare à dire adieu à ses modèles Fiesta et Focus. En parallèle, des signes indiquent que le constructeur pourrait introduire un nouveau modèle électrique compact en 2026. Ce véhicule serait proposé à un prix attractif de moins de 25 000 euros, ce qui le placerait en concurrence directe avec la future Renault 5. Il vise à fournir une option pratique et abordable pour les utilisateurs européens.

Lors d'une récente interview avec Autocar, Martin Sander, le directeur de Ford Europe, a évoqué les orientations futures de la marque sans confirmer explicitement le développement de ce nouveau modèle électrique compact. Il a cependant indiqué : « Nous explorons activement les segments où nous pouvons apporter de la valeur tout en répondant à la demande croissante pour des véhicules économiques. » Ces propos nous dévoilent l'intention du constructeur de rester compétitif en proposant un véhicule spécialement adapté aux besoins des utilisateurs européens.

Le futur modèle abordable de Ford pourrait être basé sur la la Volkswagen ID.2

Martin Sander a avoué que l’entreprise possède un bureau d'étude secret concernant une voiture abordable. La direction de ce projet a été confiée à Alan Clarke, un ingénieur ayant précédemment travaillé chez Tesla. Ce futur modèle électrique pourrait tirer parti de la collaboration stratégique entre Ford et Volkswagen, en utilisant la plateforme MEB Entry. Cette dernière est déjà employée pour des véhicules comme la Volkswagen ID.2.

Cette coopération technique permettrait au constructeur américain de bénéficier de technologies éprouvées et d'optimiser ses coûts de production. Cette stratégie pourrait rendre le véhicule plus accessible sans compromettre sa qualité avec une attention particulière à l'innovation.

En effet, la perspective d'un modèle compact et économique s'inscrit dans la volonté de Ford de répondre aux attentes d'un marché européen de plus en plus sensible au rapport qualité-prix. Envisagé pour être vendu à moins de 25 000 euros, ce modèle électrique d'entrée de gamme se positionnerait comme une alternative viable aux modèles plus coûteux comme la Mustang Mach-E.

